Общественный Суд Украины будет проводить в Киеве мероприятия, которые заставят местную власть улучшать условия жизни жителей столицы

Киев. 7 октября. УНИАН. Коалиция антикоррупционных организаций “Общественный Суд Украины” обещает проводить в Киеве мероприятия, которые заставят местную власть улучшать условия жизни жителей столицы.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель коалиции Анатолий МИСЯЦ.

Он отметил, что Киев, который имеет бюджет в размере 25 млрд. грн., и районные администрации, у которых также достаточно большие бюджеты, должны быть примером для всех остальных городов Украины в вопросах преодоления таких проблем как высокая смертность, алкоголизм и т. п. В то же время, по словам А.МИСЯЦА, на сегодня в Киеве сложилась ситуация, при какой райгосадминистрации стали “буферами для передачи взяток от низов к верхам”.

“Если сделана площадка наподобие какой-то 1,5-метровой баскетбольной детской площадки, – это не может считаться развитием спортивной инфраструктуры”, - сказал А.МИСЯЦ, вспоминая о заявлениях районных руководителей об обустройстве новых спортивных площадок в городе.

Он также обратил внимание на неудовлетворительную работу райгосадминистраций в решении вопросов благоустройства, в частности, ликвидации несанкционированных мусорников, восстановления зеленых насаждений и т. п.

А.МИСЯЦ сообщил, что с начала года по инициативе Общественного суда Украины от имени общественных организаций за подписями граждан руководству райгосадминистраций в многочисленных обращениях предлагалось провести общественные слушания для выявления реальных пожеланий жителей.

“На все эти обращения ни одна из райгосадминистраций не ответила реальным согласием на проведение слушаний по проблемам общины”, - сказал он.

Реорганизация административного устройства столицы, по убеждению А.МИСЯЦА, не улучшит, а может ухудшить ситуацию в городе.

“Если реформировать районы как задумано – 5 оставить, а 5 реорганизовать – власть в этих районах будет работать против ЧЕРНОВЕЦКОГО, и мэр ничего не выиграет от этих 5 районов, поскольку депутатский корпус очень будет беречь свои права. И если они разберутся в законодательстве Украины, то они смогут в этих районах захватить такую власть, которую уже ни община, ни ЧЕРНОВЕЦКИЙ не смогут развалить”, - сказал А.МИСЯЦ.

Он подчеркнул, что коалиция ставит себе целью поставить работу райгосадминистраций на такой уровень, что они будут не бояться проведения общественных слушаний, а инициировать их по любому требованию.

По словам А.МИСЯЦА, влияние на столичных чиновников будет осуществляться с помощью различных механизмов - от судебных решений до обычных общественных слушаний.