ВСУ удовлетворил кассацию компании «ВВД» и направил на повторное рассмотрение дело о банкротстве «Энергоатома»

Киев. 8 октября. УНИАН. Верховный суд Украины во вторник, 7 октября, удовлетворил кассацию ООО «ВВД» и направил на повторное рассмотрение дело о банкротстве НАЭК «Энергоатом» в суд первой инстанции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил юридический представитель ООО «ВВД» Вячеслав ЛЫЧ cегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, суд принял во внимание выводы экспертизы, которая признала поддельным заявление, якобы поданное директором компании ООО «ВВД» Георгием ПОЛЕЩУКОМ, об отказе компании от статуса кредитора в рамках дела о банкротстве НАЭК «Энергоатом».

В связи с этим суд, как сообщил юрист, решил отменить постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 15 июля т.г. и определение Хозсуда Киева от 23 ноября 2007 года в части исключения ООО «ВВД» из списка инициирующих кредиторов.

«По сути, данным решением фактически возобновлено дело о банкротстве «Энергоатома», – сказал В.ЛЫЧ.

При этом он отметил, что, несмотря на существование моратория на банкротство предприятий ТЭК (закон №2711) и законодательный запрет вводить в отношении таких компаний, как «Энергоатом», процедуры санации и ликвидации, возобновление дела о банкротстве дает в дальнейшем право заинтересованным кредиторам требовать погашения задолженности.

«Мы понимаем, что данная победа пока является скорее моральной. Но все же нас тревожит тенденция политики компании ни под каким предлогом не рассчитываться с определенными кредиторами», – сказал юрист.

Как сообщал УНИАН, Высший хозяйственный суд 15 июля рассмотрел и отклонил кассационную жалобу ООО «ВВД» на постановление Хозяйственного суда г. Киева от 23.11.2007 по делу № 43/167 о банкротстве ГП НАЭК «Энергоатом».

ООО «ВВД» обжаловало исключение его из состава кредиторов и заявляло, что его заявление об отзыве кредиторских требований не является оригиналом.

Предыдущее дело о банкротстве компании было закрыто в 2007 году путем отзыва кредиторами своих заявлений. При этом 11 кредиторам - ООО «РКМ&Г», ООО «Центр-Таврида», ЗАО «Укртатнафта», ОАО «Донецкоблэнерго», ОАО «Эрко-Запорожье», КП «Фирма «Тарас», ООО «Наладочное монтажное предприятие по Запорожской АЭС», АО «Электроюжмонтаж-10», ЗАО «Альтаир», украинско-андорское предприятие «АМП», ОАО «Атомсервис» - была погашена задолженность по договорам новации на общую сумму около 90 млн. грн.

Основанием к исключению ООО «ВВД» из состава кредиторов было заявление от имени директора компании Г.ПОЛЕЩУКА, которое, как заявляют в самой компании, впоследствии признано экспертизой поддельным.

В последующем решение суда о взыскании в интересах ООО «ВВД» 60,22 млн. грн. было обжаловано «Энергоатомом» по вновь выявленным обстоятельствам и 22 января 2008 г. отменено по результатам рассмотрения Хозяйственным судом г. Киева.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками установленной мощностью 13888 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.