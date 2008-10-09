Кравчук считает, что Верховная Рада 6-го созыва должна работать до избрания следующего парламента

Киев. 9 октября. УНИАН. Верховная Рада Украины 6-го созыва должна работать до избрания следующего парламента.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК.

Он выразил убеждение, что парламент 6-го созыва за шестьдесят дней, оставшиеся до досрочных выборов, должен принять ряд важных для страны решений.

“Сегодня мир находится в финансово-экономическом кризисе, и отзвуки доходят уже и в Украину, поэтому решения в это время должны быть особо ответственные”, - отметил Л.КРАВЧУК.

Также парламент должен принять изменения к избирательному законодательству, в частности, предусмотреть “открытые списки”. По словам Л.КРАВЧУКА, люди не должны снова “избирать кота в мешке”.

Он категорически не согласился с мнениями некоторых экспертов, что после указа Президента о прекращении полномочий ВР, Рада не может собираться на пленарные заседания. Первый Президент зачитал 90 статью Конституции Украины где отмечается, что полномочия Верховной Рады Украины прекращаются в день открытия первого заседания Верховной Рады Украины нового созыва.

“Это значит, что ВР работает и имеет всю полноту полномочий”, - отметил он. Заметив, что не понимает философию Секретариата Президента, которая заключается в том, что со дня издания президентского указа парламент является нелегитимным, как это было во время предыдущих досрочных выборов. “Этот комизм, эти танцы на Конституции, произошедшие под руководством тех политических сил, которые решили провести досрочные парламентские выборы в 2007 году, привели к тому, что в обществе сложилось мнение, что с прекращением полномочий ВР прекращаются ее действия. Это неправильно, это ошибка”, - сказал Л.КРАВЧУК, добавив, что в государстве не может определенное время отсутствовать ветвь власти. “А если какая-то чрезвычайная ситуация?”, - спросил он.

Л.КРАВЧУК считает, что в Секретариате Президента не хотят, чтобы парламент работал, поскольку “всего на свете боятся”. “Боятся ТИМОШЕНКО, боятся еще чего-то, боятся руки Москвы – всего на свете боятся. Не надо бояться, нужно придерживаться законов и Конституции”, - подчеркнул он.

Комментируя слова Председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА о том, что он открыл сегодня последнее заседание парламента, Л.КРАВЧУК заметил, что А.ЯЦЕНЮК “как председатель Верховной Рады, а не мальчик в штанишках, должен читать Конституцию, придерживаться ее, требовать ее соблюдения от других”.