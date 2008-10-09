Кравчук не исключает, что БЮТ займет первое место по результатам досрочных парламентских выборов

Киев. 9 октября. УНИАН. Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК не исключает, что Блок Юлии Тимошенко займет первое место по результатам досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, все же, что первенство возьмут БЮТ и Регионы”, - сказал Л.КРАВЧУК, добавив, в то же время, что на сегодня “БЮТ, возможно, и на первом, а что будет завтра, я не знаю". "Почему на первом? Потому что я вижу, какие сегодня происходят движения в обществе”, - сказал он, приведя пример, что сегодня в политических ток-шоу люди поддерживают позицию БЮТ. “Люди уже хотят к чему-то склониться. Эта демагогия и разрывание на себе рубашек, оно уже никого не удовлетворяет. Я думаю, что столько, сколько наши патриоты, коммунисты, социалисты порвали на себе рубашек - хватило бы на всю гуманитарную помощь Грузии”, - сказал первый Президент.

Л.КРАВЧУК подчеркнул, что сегодня общество нервозное и поэтому может избрать более радикальные политические силы. Он привел пример с растущим на западе Украины рейтингом лидера ВО "Свобода" Олега ТЯГНИБОКА. “Люди уже не знают, кому верить в этой ситуации. Верившие Президенту, – увидели, что все принципы Майдана растоптаны, уже о них и молчат...”, - заметил Л.КРАВЧУК.

Говоря о “Нашей Украине”, Л.КРАВЧУК рассказал анекдот о стране карликов: “Дело происходит в стране карликов. Проблемы огромные – экономические, политические, международные, еще и, к сожалению, добавились проблемы демографические. Рождаются все меньшие и меньшие дети. Старший карлик собрал карликовую элиту и говорит: давайте советоваться. Никто не вносит предложение, старший карлик сел и смотрит в зал. Элита все меньше и меньше с каждым годом. Посмотрел и говорит: карлики, перестаньте заниматься сексом. В зале недовольства. Говорят: мы же и так обделены, еще и этим нельзя заниматься, ты хоть объясни, почему? Говорит старший карлик: так мы и до мышей досексуалимся”.

Объясняя связь между этим анекдотом и “Нашей Украиной”, Л.КРАВЧУК заметил, что “в 99-м году "Наша Украина" набрала 22% голосов... в 2007 – 12%. Сейчас 5% будет для нее идеально. Таким образом, если наш Президент будет и в дальнейшем провозглашать досрочные выборы, то в парламент придут мыши". "Вот вам и связь”, - сказал он.

Прогнозируя по просьбе журналистов победителя президентских выборов, Л.КРАВЧУК выразил мнение, что основные игроки этих выборов уже определены. “Это, безусловно, действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО. Безусловно, будет Виктор ЯНУКОВИЧ, хотя он сейчас делает такие заявления типа матери Терезы – что он не хочет власти, что он вообще ничего не хочет, а я задаю вопрос, какого беса тогда идти в парламент? На трибуне кичиться или как, я не понимаю этого. Пойдет Юлия ТИМОШЕНКО и пойдет еще много - наберется список большой”, - заметил он. В то же время Л.КРАВЧУК убежден, что во втором туре будет “борьба двух” – Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА. “Вот за кого вы проголосуете, тот и будет Президентом”, - пошутил он, обращаясь к журналисту, задавшему вопрос.