Строительство жилищно-офисного комплекса по ул. Первомайского не угрожает Дому звукозаписи – НРКУ

Киев. 9 октября. УНИАН. Строительство жилищно-офисного комплекса по ул. Первомайского, 5-Б не угрожает функционированию здания звукозаписи Национальной радиокомпании Украины (НРКУ).

Об этом сообщил заместитель директора хозяйственного управления НКРУ Валерий ФЕНЬ сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, проектом строительства предусмотрена реконструкция здания звукозаписи, которому более 30 лет. В частности, планируется построить в здании новую крышу, отремонтировать сеть водоотвода, сделать капитальный ремонт системы вентиляции, а также внутренний ремонт. При этом планируется снести аварийный двухэтажный производственный корпус, где расположены склад и мастерская, на что есть соответствующие разрешения.

Кроме того, в жилищно-офисном комплексе 50 квартир и 1100 кв. м офисных помещений планируется предоставить НКРУ.

Как отметил заместитель директора компании «Кийпромтехнология», выступающей инвестором строительства, Валентин ИОСИПЕНКО, затраты на реконструкцию здания, которые готова взять на себя компания, выражаются не в тысячах, а в миллионах. Он добавил, что реконструкцию здания планируется начать в октябре т.г.

В.ИОСИПЕНКО подчеркнул, что вся разрешительная документация на строительство у компании есть «на сто процентов».

По его словам, в связи с подтоплением участка планируется также укрепить его склоны подпорными стенками. При этом представитель инвестора сообщил, что при подготовке фундамента будут использованы технологии, которые не вызовут вибрационных нагрузок на почву, а значит, не повредят здание звукозаписи.

Он заверил, что памятник архитектуры, расположенный по соседству с участком застройки, согласно заключению специалистов по охране культурного наследия, тоже не пострадает.

В.ИОСИПЕНКО отметил, что реконструкцию здания звукозаписи планируется проводить параллельно с выполнением подготовительных работ на участке.

Как сообщил генеральный директор охранной компании «Грегос» Виталий ВЕРЕТА, проблем на площадке не было, пока 4 августа т.г. площадка под застройку не перешла генподрядчику, компании «Гранит», которая должна была начать строительство.

Он отметил, что против работников охранной компании началась информационная война, были написаны жалобы во все инстанции, а также проведена внеплановая проверка соблюдения компанией лицензионных условий.

По данным В.ВЕРЕТЫ, 2 октября генподрядчик должен был заливать сваи на участке, тяжелая и габаритная техника зашла на участок в 6 часов утра. Однако в этот день было принято решение не начинать строительство в связи с протестами местных жителей и общественных организаций.

Гендиректор компании пояснил, что в тот же день, около 18.20, началось «разбойное нападение» на площадку: около 100 человек, 40 из которых были одеты в камуфляж, бросали шумосветовые гранаты, вызвали пожар и бензопилами срезали 70 метров забора. Столкновение закончилось травмами для работников охранной фирмы, а также журналистов. При этом В.ВЕРЕТА утверждает, что не знает человека, «который ломал руку журналисту», и готов предоставить видеоматериалы, свидетельствующие, что этот человек был одет в гражданскую одежду, а не спецформу охранника.

В свою очередь помощник генерального директора по связям с общественностью СКФ «Гранит» (генподрядчик строительства) Анатолий САХНО сообщил, что компании каждый день наносятся убытки.

Он отметил, что киевские застройщики намерены договориться о совместных действиях, чтобы не допустить «того, что произошло».

Представитель генподрядчика добавил, что компания намерена начать строительство и он уверен, что жилищно-офисный комплекс будет построен.

По данным «Кийпромтехнологии», на участке площадью 0,73 га планируется построить жилищно-офисный комплекс, состоящий из трех корпусов на 23, 9 и 22 этажа, общей площадью 47,5 тыс. кв. м, из них жилая площадь составит 32 тыс. кв. м, офисы займут 9,4 тыс. кв. м. В комплексе предусмотрен паркинг на 183 машиноместа.

Как сообщал УНИАН, в Киеве, на ул. Леонида Первомайского, между 19 и 20 часами 2 октября произошла драка, во время которой, кроме ее участников, пострадали и журналисты. В частности, во время столкновения были сбиты на землю и избиты представители прессы, а одному из фотокорреспондентов сломали руку.

2 октября в 5.50 утра начался прорыв на территорию Дома звукозаписи (ул. Первомайского, 5б) с целью завоза техники для начала строительства очередной высотки. Жители прилегающих домов, которые уже около месяца дежурят вокруг площадки, пытались остановить сотрудников охранного агентства и “юнцов спортивного вида”. Началось противостояние.

На 18.00 защитники площадки созвали местных жителей на общую с сотрудниками Дома звукозаписи и активистами общественной инициативы "Сохрани старый Киев" акцию против захвата территории.