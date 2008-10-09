«Журналисты против депутатов» начинают расследования, посвященные смене конфигурации украинского политического поля

Киев. 9 октября. УНИАН. Общественное объединение «Журналисты против депутатов» начинает серию расследований, посвященных переконфигурации украинского политического поля и смене основных политических фигур.

Об этом сообщили главный редактор интернет-сайта “Видео новости” Владимир ПЕТРОВ и главный редактор издания “Der Spiegel Профиль Украина” Семен УРАЛОВ сегодня во время пресс-конференции в УНИАН «Тарас ЧОРНОВИЛ автор нового политического проекта? А кто собственник?».

Они уверены, что смогут разобраться в хитросплетении связей политсил с крупными финансово-промышленными группами и готовы опубликовать результаты своих расследований. С особым вниманием журналисты хотят подойти к “техническим” политпроектам, главной целью которых является не попадание в парламент, а отбирание голосов избирателей у крупных партий.

В этой связи, по мнению В.ПЕТРОВА, показательным является случай с Т.ЧОРНОВИЛОМ, на примере которого можно увидеть, во что хотят превратить украинскую политику.

«Именно ЧОРНОВИЛ стал ключевой фигурой в создании нового политического проекта, задачей которого является ослабить позиции Партии регионов на Юго-Востоке Украины», - сказал В.ПЕТРОВ. По его мнению, за этого политика проголосуют много жителей южных и восточных областей, преимущественyо женщины 40 лет.

Главный редактор интернет-сайта “Видео новости” также считает, что «владельцем политического проекта «Тарас ЧОРНОВИЛ» является ближайшее окружение Юлии ТИМОШЕНКО».

В свою очередь С.УРАЛОВ выразил мнение, что Т.ЧОРНОВИЛ, согласившись на участие в проекте, сделал непоправимую ошибку, поскольку, будучи единственным представителем реальной политической династии, своими действиями еще больше снижает доверие граждан к политикам как к классу.

“Не стоит забывать, что такие же технические проекты погубили Народный рух Украины его отца (Вячеслава Чорновила - УНИАН). То есть, сегодня Тарас ЧОРНОВИЛ поступает так же, как поступал с Вячеславом Чорновилом десять лет назад Юрий КОСТЕНКО сотоварищи, раскалывая Народный рух”, - подчеркнул С.УРАЛОВ.

Представители ОО «Журналисты против депутатов» уверены, что подобные проекты, направленные на ослабление позиций главных политических партий, реализуются украинскими финансово-промышленными группами. Их цель - вернуть украинскую политику в ситуацию хаотической многопартийности десятилетней давности, когда в управляемом хаосе партии являются исключительно корпоративными инструментами лоббирования.

«Самый большой риск (для финансово-промышленных групп - УНИАН) - это выходящий из под контроля Виктор ЯНУКОВИЧ и фактически неуправляемая Юлия ТИМОШЕНКО. Поэтому основные спонсоры делают ставки на технические проекты, чтобы снова размыть политическое поле и тем самым не дать образоваться стабильной партийной системе», - убежден главный редактор “Der Spiegel Профиль Украина” С.УРАЛОВ.