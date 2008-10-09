Руководство «Агромарса» объясняет скандал вокруг предприятия политическими причинами

Киев. 9 октября. УНИАН. Руководство ЗАО «Комплекс Агромарс» (торговая марка «Гаврилівські курчата» считает, что скандал вокруг предприятия, связанный с нарушением им норм природоохранного законодательства, поднимается по политическим причинам.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор ЗАО «Комплекс Агромарс» Алексей МАРЧЕНКО.

«Некоторые политические партии, заранее зная о решении Президента о проведении досрочных выборов в Верховную Раду, при поддержке местных властей сделали предвыборный старт. Они решили разыграть карту защитников окружающей среды и попугать электорат несуществующими проблемами и несуществующей опасностью со стороны комплекса «Агромарс», - заявил А.МАРЧЕНКО.

Он считает, что это силы, которые являются противниками БЮТ, поскольку деятельность предприятия «ассоциируется» именно с этим блоком.

«Мы не исключаем причастность к подобным акциям сил, которые заинтересованы в дискредитации правительства, премьера и БЮТ накануне выборов», - подчеркнул А.МАРЧЕНКО.

Он отметил, предприятие работает без каких-либо нарушений норм природоохранного законодательства, и в течение последних 2-2,5 лет никто, в том числе и общественные организации, подобных претензий не предъявлял.

«Более того, у нас за это время были разные комиссии, которые десятки раз проводили проверки на предмет соответствия деятельности предприятия природоохранному законодательству», - заявил гендиректор ЗАО, отметив, что результаты этих проверок были положительными.

Что касается обвинений в том, что в результате деятельности предприятия загрязняется речка Скоропадка, то А.МАРЧЕНКО подчеркнул, что все объекты комплекса находятся на расстоянии десятков километров от нее.

Он заявил, что у предприятия есть все необходимые документы, в том числе и экспертизы различных природоохранных организаций, которые позволяют выращивать кур, а также утилизировать отходы производства, не только органические, но и технические. На предприятии санстанция регулярно проводит анализ воздуха и отработанной воды.

Как сообщал УНИАН, жители Вышгородского района Киевской области требуют приостановить работу ЗАО «Комплекс Агромарс» до полного приведения его деятельности в соответствие с нормами природоохранного законодательства. Они считают, что вследствие захоронения куриных отходов предприятия местные жители подвергаются риску из-за загрязнения воздуха, воды и почвы.

Справка УНИАН. ЗАО «Комплекс Агромарс» создано в 1998 году и имеет более 270 птичников для выращивания и содержания цыплят, цеха по забою и переработке мяса птицы мощностью около 9 тыс. голов/час. Это предприятие, которое известно под торговым брендом «Гаврилівські курчата», является одним из крупнейших производителей курятины в Украине.