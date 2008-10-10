Решение о роспуске ВР будет иметь негативные последствия для внешней и внутренней политики Украины - БЮТ

Киев. 10 октября. УНИАН. Народные депутаты от БЮТ прогнозируют, что решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады VІ созыва будет иметь негативные последствия для внешней и внутренней политики государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили депутаты Владимир ЯВОРИВСКИЙ, Андрей ШКИЛЬ, Александр ГУДЫМА, Павел МОВЧАН и Михаил КОСИВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, по мнению А.ШКИЛЯ, если бы не решение Президента о досрочных выборах ВР, то Украина могла бы рассчитывать на присоединение к Плану действий для членства в НАТО в декабре. “Хотелось бы верить, что роспуск парламента не является необратимым ударом по нашей евроатлантической интеграции, а лишь паузой, пока в Украине к власти не придут проевропейские силы, которые не хотят ради конкурентной борьбы уничтожить Украину”, - сказал, в частности, А.ШКИЛЬ.

В свою очередь, А.ГУДЫМА, говоря об энергетических вопросах, обратил внимание, что решение о прекращении полномочий ВР было принято через несколько дней после визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву, где она достигла положительных для Украины результатов в газовых переговорах. А.ГУДЫМА отметил, что сегодня премьера обвиняют в том, что якобы она “сдала” газотранспортную систему, что, по его словам, является абсурдом, потому что за сохранение интересов Украины в этом вопросе Ю.ТИМОШЕНКО боролась еще с 1999 года, будучи в должности вице-премьера по вопросам ТЭК.

Поэтому, убежден А.ГУДЫМА, обвинения в адрес Ю.ТИМОШЕНКО являются прикрытием для лоббирования бизнесовых интересов в энергетической сфере “приближенных к Президенту” олигархов и их структур.

В то же время П.МОВЧАН выразил обеспокоенность возможными результатами досрочных выборов: “Прогнозирует ли окружение Президента, чем для Украины закончатся досрочные выборы? На 10 лет придет Партия регионов в блоке с коммунистами – это однозначно”. Тогда, по мнению депутата, “нужно забывать обо всех европейских ценностях, об украинских приоритетах, в частности, о языке”.

На этот счет А.ШКИЛЬ заметил: “Когда мы говорим о том, что после этих досрочных выборов к власти придет Партия регионов, мы исходим из того, что, скорее всего, “Наша Украина” и не попадет в парламент, а если попадет – то в трехпроцентном измерении, что не даст возможности влиять на процесс”, а М.КОСИВ отметил, что БЮТ не боится выборов и готов к их проведению, поскольку депутаты постоянно работают в своих округах.

Отвечая на вопрос о том, почему, по их мнению, Президент был убежден, что парламент утвердит необходимые для проведения досрочных выборов решения до опубликования указа о роспуске ВР, П.МОВЧАН, в частности, сказал: “Сейчас происходит очень странная операция – формирование списков и обещания: проголосуешь – будешь в нашем списке. Речь идет о НУ-НС, и это огромный способ манипуляции и спекуляции”.

В.ЯВОРИВСКИЙ на этот счет заметил, что пусть ситуативное но большинство в ВР создано – вчера было 228 голосов. “Президент фактически имеет в кармане эти голоса, это новое большинство. Нам очень странно, что туда пошел сегодня и ЛИТВИН, но каждый делает свой выбор”, - добавил он.

Однако, по словам В.ЯВОРИВСКОГО, БЮТ будет настаивать на первоочередном принятии бюджета на 2009 год и поправок к бюджету 2008 года в части социальных выплат, а уже потом принимать решения, необходимые для проведения досрочных парламентских выборов.