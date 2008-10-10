Чистота «Союз-Виктан» обеспечила увеличение продаж

По итогам 9 месяцев 2008 года общий рост продаж ликероводочных изделий Группы компаний «Союз-Виктан» составил 31% , - сообщает пресс-служба компании.

За 9 месяцев 2008 года Группа компаний «Союз-Виктан» продала 6 млн. 783 тыс. 024 дал ликероводочной продукции. Рост объемов продаж составил 31% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. За 9 месяцев прошлого года было продано 5 млн. 183 тыс. 569 дал ликероводочных изделий.

В Украине за 9 месяцев Группа компаний «Союз-Виктан» реализовала 4 млн. 157 тыс. 649 дал продукции. Это на 25% больше, чем за аналогичный период 2007 года, когда было продано 3 млн. 325 тыс. 108 дал.

«Позитивная динамика продаж это реальное отражение рыночной ситуации. Потребитель голосует кошельком за настоящее качество и чистоту напитка», - комментирует генеральный директор «Союз-Виктан» Андрей ОХЛОПКОВ.

Справка:

«Союз-Виктан» (Украина) - крупнейший отечественный производитель алкогольных напитков, украинская часть группы компании «Союз-Виктан».

Предприятие основано в 1994 году на этапе формирования украинского алкогольного рынка. Основное производство сосредоточено в Крыму, на одном из крупнейших в Европе алкогольных заводов, открытом в 2000-ом году. Компания первой в отрасли, внедрила международный стандарт качества ISO 9001 и международный стандарт безопасности пищевой продукции ISO 22000:2005. В 2008 году, одной из первых в Украине, компания внедрила экологический сертификат ISO 14001, гарантирующий чистоту напитков и безопасность производства для окружающей среды.

Основной бизнес компании - производство и дистрибьюция алкогольных напитков. В ассортименте водки классические и особые ТМ «Союз-Виктан», «Medoff», «Мърная». Также в портфеле компании слабоалкогольные негазированные напитки на основе натурального сока под ТМ «Longer».

Компания обладает собственной системой дистрибьюции, которая гарантирует оригинальность напитков и своевременную доставку. Дистрибьюционная сеть одна из крупнейших в Украине - насчитывает 29 филиалов и напрямую сотрудничает с торговыми точками, обеспечивающими 95% национальных продаж алкоголя.