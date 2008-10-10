На досрочных выборах все демократические силы должны объединиться в единый блок на основе БЮТ - Луценко

Киев. 10 октября. УНИАН. Министр внутренних дел, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что на досрочных выборах в Верховную Раду все демократические силы должны объединиться в единый демократический блок на основе БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Все демократические силы должны объединиться вокруг БЮТ. Это нужно стране. Это нужно, чтобы уважали Украину. Поэтому я буду призывать все демократические силы объединиться вокруг БЮТ», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что, по его убеждению, так же должны поступить все внепарламентские силы, в том числе и Блок Виталия Кличко, с которым «Народная самооборона» планирует провести соответствующие переговоры в ближайшее время.

Поясняя свою позицию, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что на сегодняшний день именно из-за "деструктивной" позиции Секретариата Президента наблюдается политическое противостояние, и именно из-за этой позиции объявлены досрочные выборы ВР.

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что несколько месяцев назад он призывал Президента и его Секретариат прекратить работу против демократической коалиции и освободить от должности главы Секретариата Виктора БАЛОГУ.

"Вместо этого, вместо отставки В.БАЛОГИ мы получили ответ (от Президента – УНИАН), что «БАЛОГА - это я», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. При этом он заметил, что, к сожалению, «В.ЮЩЕНКО, которого мы на Майдане выбрали лечить страну, оказался не доктором Айболитом, а патологоанатомом страны. К сожалению, Президент Майдана превратился в человека, который преследует собственные интересы», - сказал лидер "Народной самообороны", добавив при этом, что В.ЮЩЕНКО, имея «персональную ненависть к ТИМОШЕНКО», забыл об интересах государства.

А потому, по убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, провозглашенные главой государства досрочные выборы «являются нелогичными и неправильными» и могут привести в очередной раз к «сталкиванию лбами» граждан Украины.

Кроме того, убежден лидер "Народной самообороны", досрочные выборы могут еще больше ослабить доверие к нашему государству.

«Если Президент хочет, так и будет», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

В то же время он выразил мнение, что финансирование досрочных выборов должно быть возложено не на государственный бюджет, а на тех лиц, которые их инициируют. «Честнее было бы провести эти выборы за счет их инициаторов», - отметил он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО сказал, что «Гражданское движение «Народная самооборона» считает правильным и справедливым тезис БЮТ о том, чтобы сначала принять изменения к бюджету, затем проголосовать за бюджет следующего года и только потом – за финансирование выборов».

«Сначала утром деньги для народа, а вечером - стулья для его слуг», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его мнению, сегодня всем демократическим силам необходимо объединиться, и не распылять свои силы.

Также Ю.ЛУЦЕНКО считает, что досрочные парламентские выборы могут продемонстрировать падение уровня доверия избирателей к пропрезидентской силе, которую он (Президент) может лично возглавить.

«Если Виктор Андреевич хочет быть свидетелем катастрофы падения его политической силы, то он услышит», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив при этом, что «эти выборы не нужны обществу, они нужны Президенту для переформатирования коалиции, и это прямая дорога к объединению с Партией регионов».