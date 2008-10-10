Милиция будет переведена на усиленный вариант несения службы в период избирательной кампании – Луценко

Киев. 10 октября. УНИАН. Для обеспечения общественного порядка милиция во время избирательной кампании будет работать в усиленном режиме.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

«Конечно, милиция перейдет на усиленный вариант службы на всей территории государства. Очевидно, когда заработает ЦИК или территориальные избирательные комиссии, мы перейдем на усиленный вариант», - сказал он.

При этом руководитель МВД отметил, что также милиция в случае необходимости будет оказывать помощь по обращению любых руководителей политических сил, органов государственной местной власти.

При этом министр заметил, что такой формат работы для милиции предусмотрен всегда, когда проходят избирательные кампании.