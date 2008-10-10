Киев. 10 октября. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО уверен, что в Украине не будет реализован силовой сценарий для решения политического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я уверен, что силовой сценарий в нашей стране невозможен, хотя бы потому, что из господина БАЛОГИ диктатор как, скажем так, из варенья пуля. Тяжело представить, что он отдает приказы генералам», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, заверив при этом, что «никакого военного переворота не будет”. “Пока я министр внутренних дел, все будет по букве закона», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя вчерашнее заявление главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ, который сравнивал действия определенных политических сил с ГКЧП, Ю.ЛУЦЕНКО сказал: «Вчерашние его заявления о ГКЧП - это плод больного воображения».