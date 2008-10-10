Луценко надеется, что организатору аферы «Элита-центр» Волконскому в течение полугода будет вынесен судебный приговор

Киев. 10 октября. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО надеется, что в ближайшие полгода суд вынесет вердикт одному из главных организаторов квартирной аферы «Элита-центр» Александру ШАХОВУ (ВОЛКОНСКОМУ).

Об этом министр заявил сегодня на пресс-конференции УНИАН.

«Уверен, что в ближайшие полгода, если не затянется расследование, мы узнаем о судебном приговоре», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО выразил сожаление, что милиция не сможет возвратить награбленное «Элита-центром» пострадавшим, поскольку большая часть незаконно присвоенных средств уже потрачена организаторами и участниками аферы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 октября, в Киев из Швейцарии был экстрадирован один из главных организаторов столичной квартирной аферы "Элита-центр" А.ВОЛКОНСКИЙ (настоящее имя – Александр ШАХОВ).

Швейцарские правоохранительные органы задержали А.ВОЛКОНСКОГО (ШАХОВА, 1971 г.р., уроженца г. Кемерово, Россия) в конце октября 2007 года во время прохождения им паспортного контроля в аэропорту г. Женевы с поддельным израильским паспортом.

Генпрокуратура Украины подготовила необходимые для экстрадиции А.ВОЛКОНСКОГО документы и 25 октября 2007 года направила в Федеральный департамент юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации. 30 октября 2007 года эти документы были получены, и начался процесс экстрадиции А.ШАХОВА в Украину.

Справка УНИАН. В результате строительной аферы «Элита-центр» в Киеве пострадали свыше 1,5 тыс. чел. По данным милиции, эта компания заключала с гражданами договоры о паевом участии в строительстве домов в разных районах Киева, однако строительство по этим адресам не велось. Общая сумма присвоенных денег вкладчиков составляет около 100 млн. дол.