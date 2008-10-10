Охранная фирма, причастная к инциденту, произошедшему 2 октября на Печерске в Киеве, может быть лишена лицензии – Луценко

Киев. 10 октября. УНИАН. Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает, что по результатам расследования киевская охранная фирма «Грегос» из-за инцидента, произошедшего 2 октября на улице Первомайского в Печерском районе столицы, будет лишена лицензии.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«Я думаю, эта охранная компания будет лишена охранной лицензии», - сказал министр, добавив, что после инцидента он лично встречался с журналистами, пострадавшими в результате этого инцидента.

По словам руководителя МВД, расследование этого дела находится на контроле как руководства столичного Главного управления милиции, так и МВД.

Как сообщал УНИАН, 2 октября в Печерском районе Киева, на ул. Леонида Первомайского, в 5.50 утра начался прорыв на территорию Дома звукозаписи (ул. Первомайского, 5б) с целью завоза техники для начала строительства очередной высотки. Жители прилегающих домов, которые уже около месяца дежурят вокруг площадки, пытались остановить сотрудников охранного агентства и “молодчиков спортивного вида”. Началось противостояние.

По состоянию на 18.00 защитники площадки созвали местных жителей на совместную с сотрудниками Дома звукозаписи и активистами общественной инициативы "Сохрани старый Киев" акцию против захвата территории.

Между 19 и 20 часами произошла драка, во время которой, кроме ее участников, пострадали и журналисты. В частности, во время столкновения были сбиты с ног и избиты представители прессы, а одному из фотокорреспондентов сломали руку.

3 октября, председатель Киевского независимого медиа-профсоюза Юрий ЛУКАНОВ заявил, что “во время выполнения профессиональных обязанностей были грубо избиты журналисты – фотокорреспонденту газеты “Коммерсантъ-Украина” Александру ТЕЧИНСКОМУ была сломана рука, фотокорреспонденту УНИАН Владимиру ГОНТАРЮ нанесены травмы, у журналиста Игоря ЛУЦЕНКО отобрали фотокамеру. Так жестоко обращались представители одной из охранных фирм во время акций протеста активистов организации “Сохрани старый Киев”... События происходили на виду у милиции, но она не вмешивалась и не принимала мер для прекращения конфликта”, - заявил Ю.ЛУКАНОВ.

3 октября Центр общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве сообщил, что киевская милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных 2 октября у дома 5-б по улице Первомайского в Печерском районе столицы, в результате которых пострадали представители масс-медиа, а также несколько охранников фирмы «Грегос».

По информации ЦОС, уголовное дело возбуждено по заявлениям представителя СМИ и нескольких охранников указанной фирмы, которые поступили в Печерское районное управление милиции.