Объем потребления керамической плитки в Украине в этом году останется на прошлогоднем уровне - 60 млн. кв.м. - эксперт

Киев. 10 октября. УНИАН. Объем потребления керамической плитки в Украине в этом году останется на прошлогоднем уровне - 60 млн. кв.м.

Такой прогноз сделал директор Керамической группы «Голден Тайл» Алексей ИСАЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, объем производства керамической плитки в этом году однозначно увеличится, поскольку многие производителя запланировали на этот период запуск производственных мощностей.

А.ИСАЕНКО считает, что в целом производственные мощности в этом году могут вырасти в 2 раза - до 42 млн. кв.м.

Эксперт также прогнозирует уменьшение доли импорта с 57% в 2007 году до 40-45% в этом году.

Справка УНИАН. Керамическая группа «Голден Тайл» создана 9 сентября 2008 года. Она объединяет глинодобывающее предприятие «Шахтобуд», ЗАО «Харьковский плиточный завод» и дистрибьюторскую компанию ООО «Голден Тайл».

«ХПЗ» производит 50% плитки в Украине. Общая производственная мощность предприятия составляет 15,5 млн. кв.м плитки.

ООО «Шахтобуд» владеет Веролюбовским меторождением белой глины в Донецкой области и ежегодно производит 300 тыс. тонн глины, 50% которой используется для ХПЗ, 50% экспортируется в Италию и Испанию.

ООО «Голден Тайл» - эксклюзивный дистрибьютор продукции ХПЗ. В состав компании входят 15 дистрибьюторских центров в Украине, филиал в России. Компания экспортирует продукцию в Россию, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь.