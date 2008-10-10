Керамическая группа «Голден Тайл» намерена в этом году увеличить выпуск плитки на 55% - до 15,5 млн. кв. м

Киев. 10 октября. УНИАН. Керамическая группа «Голден Тайл» намерена в этом году увеличить производство и реализацию керамической плитки на 55% - до 15,5 млн. кв. м.

Об этом сообщил директор Керамической группы «Голден Тайл» Алексей ИСАЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, в этом году группа планирует произвести и реализовать 15,5 млн. кв. м плитки, из них 22% составит экспорт.

По данным А.ИСАЕНКО, за январь-сентябрь т.г. группа произвела около 12 млн. кв. м плитки, реализовала около 11,5 млн. кв. м. В 2007 году объем производства и реализации плитки составил около 10 млн. кв. м.

«Сейчас мы продаем немного больше, чем производим», - добавил он.

В свою очередь председатель правления ЗАО «Харьковский плиточный завод» Игорь ЕЛЬЧАНИНОВ отметил, что предприятие за последние три года наращивало мощности с 9,5 млн. кв. м до 15,5 млн. кв. м. плитки в этом году.

А.ИСАЕНКО также отметил, что группа работает прибыльно. «Мы идем с выполнением бизнес-плана на этот год», - сказал он.

По словам директора группы, «Голден Тайл» занимается производством керамической плитки во всех ценовых сегментах. В 2009 году группа намерена выпустить 18 новых коллекций плитки в эконом-, среднем и высоком сегментах.

При этом А.ИСАЕНКО добавил, что выход группы на внешние рынки не приведет к повышению стоимости на их продукцию на внутреннем рынке, поскольку до 2010 года планируется увеличить мощности производства в 2 раза - до 37 млн. кв. м.

Справка УНИАН. Керамическая группа «Голден Тайл» была создана 9 сентября 2008 года. Она объединяет глинодобывающее предприятие «Шахтобуд», ЗАО «Харьковский плиточный завод» и дистрибьюторскую компанию ООО «Голден Тайл».

«ХПЗ» производит 50% плитки в Украине. Общая производственная мощность предприятия составляет 15,5 млн. кв. м плитки.

ООО «Шахтобуд» владеет Веролюбовским месторождением белой глины в Донецкой области и ежегодно производит 300 тыс. тонн глины, 50% которой используется для ХПЗ, 50% экспортируется в Италию и Испанию.

ООО «Голден Тайл» - эксклюзивный дистрибьютор продукции ХПЗ. В состав компании входят 15 дистрибьюторских центров в Украине, филиал в России. Компания экспортирует продукцию в Россию, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь.