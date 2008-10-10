Керамическая группа «Голден Тайл» инвестирует в модернизацию Харьковского плиточного завода около 100 млн. долл.

Киев. 10 октября. УНИАН. Керамическая группа «Голден Тайл» инвестирует в модернизацию ЗАО «Харьковский плиточный завод» около 100 млн. долл.

Об этом сообщил председатель правления ЗАО «Харьковский плиточный завод» Игорь ЕЛЬЧАНИНОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, с 2005 года на предприятии началась комплексная модернизация, в которую на сегодня инвестировано 30 млн. долл.

И.ЕЛЬЧАНИНОВ уточнил, что модернизация проводится на заемные средства, предоставленные украинскими банками.

В рамках модернизации в 2007 году были введены в эксплуатацию четыре новые линии итальянской марки SACMI с потенциалом производства плитки для стен 10 млн. кв. м по технологии монопороза, две поточно-конвейерные линии SACMI с потенциалом 5 млн. кв. м (плитка для пола) и одна линия SACMI для производства декора с потенциалом производства 0,5 млн. кв. м в год.

На сегодня общая мощность производства составляет до 15,5 млн. кв. м продукции в год.

После модернизации, которую планируется завершить в 2010 году, компания рассчитывает увеличить производство до 37 млн. кв. м.

Дальнейшая модернизация предприятия предусматривает строительство фритоварочного цеха, а также установку еще четырех линий производства плитки по технологии монопороза.

Справка УНИАН. Керамическая группа «Голден Тайл» была создана 9 сентября 2008 года. Она объединяет глинодобывающее предприятие «Шахтобуд», ЗАО «Харьковский плиточный завод» и дистрибьюторскую компанию ООО «Голден Тайл».

«ХПЗ» производит 50% плитки в Украине.

ООО «Шахтобуд» владеет Веролюбовским месторождением белой глины в Донецкой области и ежегодно производит 300 тыс. тонн глины, 50% которой используется для ХПЗ, 50% экспортируется в Италию и Испанию.

ООО «Голден Тайл» - эксклюзивный дистрибьютор продукции ХПЗ. В состав компании входят 15 дистрибьюторских центров в Украине, филиал в России. Компания экспортирует продукцию в Россию, Молдову, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Беларусь.