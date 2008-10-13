Томенко советует Президенту не объяснять решение о роспуске ВР неэффективной работой народных депутатов
Киев. 13 октября. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО советует Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО не ссылаться на отсутствие эффективности работы парламента, объясняя причины издания Указа о его роспуске.
Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.
По словам Н.ТОМЕНКО, сегодня в Украине действуют два Президента - один достаточно эффективно сотрудничает с парламентом, а второй пытается разогнать «преступную» Верховную Раду.
«При таких условиях странно слышать критику Виктора ЮЩЕНКО в адрес парламента о том, что после 2 сентября произошла «измена, попытка демонтажа Украины и ценностей Майдана». Если бы это было так, то Президент должен был бы ветировать все законопроекты, принятые за тот период. Вместо этого, большинство из них сегодня подписаны Виктором ЮЩЕНКО и вступают в законную силу», - заметил Н.ТОМЕНКО.
В подтверждение этого он привел результаты деятельности парламента, согласно которым самой эффективной оказалась трехнедельная парламентская деятельность во время третья сессии в безкоалиционном формате, когда представители четырех с половиной фракций ВР приняли ряд законов, большинство из которых Президент уже подписал. Так, по словам Н.ТОМЕНКО, в «безкоалиционном режиме» парламентом приняты 185 постановлений, принято и подписано Президентом 41 закон, среди каких 21 – о ратификации. Кстати, среди подписанных В.ЮЩЕНКО законов 15 внесены на рассмотрение ВР народными депутатами от Блока Юлии Тимошенко или Партии регионов.
«Если, по мнению Президента, «измена» в парламенте произошла вследствие голосования конституционным большинством народных депутатов, то наоборот, такое большинство свидетельствует о принципе консолидации парламента. Более того, необходимость согласования и совместного голосования фракций коалиции и неголосование других фракций парламента не является нормой Конституции или законодательства Украины. Абсолютно очевидно, что для страны более полезным является принятие законов в 360-380 голосов, нежели в 226», - считает вице-спикер парламента.
Он заметил, что эффективная работа парламента не является аргументом для его роспуска. Поэтому очевидно, что реальная причина роспуска нынешней Верховной Рады – в создании благоприятных условий для подготовки к президентской избирательной кампании в борьбе за второй срок В.ЮЩЕНКО и нейтрализация своих конкурентов, в частности, лидера БЮТ, премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО путем ее возможной отставки по результатам досрочной парламентской кампании.
«К сожалению, вывод в сегодняшней ситуации один: наша страна стала заложником президентских амбиций, команды Президента и отсутствия действующего парламента в период мирового финансового кризиса. Поэтому манипуляции, касающиеся якобы «неработающего» парламента, который принял в сентябре «преступные» законы, полностью не отвечает действительности. Парламент должен работать не в интересах определенной политической силы или отдельного должностного лица, а во имя интересов народа, который сейчас, к сожалению, не имеет уверенности даже в завтрашнем дне», - отметил Н. ТОМЕНКО.