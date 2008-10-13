Томенко считает, что на будущей неделе ВР должна принять законы относительно минимизации последствий финансового кризиса

Киев. 13 октября. УНИАН. Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на будущей неделе парламент должен принять пакет законов и внести изменения в государственный бюджет относительно минимизации последствий мирового финансового кризиса на экономику государства.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, в условиях финансового кризиса в целом мире невозможно урегулировать ситуацию в государстве без участия парламента.

“Нельзя Указом Президента, например, перебросить 3 млрд. грн с одной статьи на другую. Нельзя оздоровить какой-то банк или предупредить ситуацию на ипотечном рынке без решений парламента”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Так же, по его мнению, не может Кабинет министров без решения ВР направить несколько миллиардов гривень на процедуру финансового оздоровления.

“Оно (правительство – УНИАН) не можете это делать, оно не может регулировать бюджет вопреки закону о бюджете”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, если мы хотим, чтобы хаос не накрыл страну, то Президент, Национальный банк, правительство и ВР должны принимать общие меры по недопущению или минимизации влияния мирового финансового кризиса на экономику государства.

“Для меня загадка, почему Украина – единственная страна, которая не боится этого кризиса. Возможно, кто-то из астрологов сказал Президенту или Национальному банку, что этот кризис деликатно обойдет Украину и пойдет на территорию Евразии или еще куда-то. У меня подозрения, что не обходит Украину”, - отметил вице-спикер.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что в странах Европы для преодоления экономического кризиса объединяются даже непримиримые политические оппоненты.

«Если мы уважаем эту страну, то должны были бы сегодня действовать сообща, чтобы защитить интересы Украины. Ну нельзя так ненавидеть эту страну, исходя из своих партийных или политических интересов”, - добавил вице-спикер.