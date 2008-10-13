Психологи предлагают изменить подходы к лечению гиперактивных детей

Киев, 13 октября. УНИАН. Национальный координатор программы Всемирной организации здравоохранения «Психическое здоровье» Игорь МАРЦЕНКОВСКИЙ считает необходимым изменить подходы к лечению гиперактивных детей.

Как передает кореспондент УНИАН, такое мнение И.МАРЦЕНКОВСКИЙ высказал сегодня в ходе выступления в рамках круглого стола на тему «Гиперактивные дети: тест на зрелость украинского общества», который проходил в информационном агентстве УНИАН.

«Сейчас уже нет сомнений в том, что это является отдельным психическим нарушением. Это особенное психическое расстройство, в основе которого лежит нарушение развития и созревания мозга ребенка, в результате которого задерживается развитие эмоционально-волевых процессов ребенка», - сказал И.МАРЦЕНКОВСКИЙ.

По его словам, в Украине количество детей, страдающих гиперактивностью, может составлять от 50 до 150 тысяч. «Это зависит от того, как считать. Несмотря на то, что таких детей очень много, до сих пор этой проблемы в нашем государстве как будто бы не существовало», - отметил он, добавив, что, как правило, таких детей переводят из обычных школ на индивидуальное обучение.

И.МАРЦЕНКОВСКИЙ считает, что Министерство здравоохранения и Министерство образования должны совместными усилиями изменить подходы к лечению и обучению гиперактивных детей. «Уже создана рабочая группа, она активно работает и должна в ближайшее время подготовить протоколы и требования к программно-целевому обслуживанию детей с гиперактивностью. Я думаю, что мы внедрим новые подходы к лечению. Мы будем обсуждать, как сделать так, чтобы в Украине были зарегистрированы все те препараты, которые необходимы таким детям. В тоже время только один Минздрав не может решить этот вопрос. Все украинское общество должно продемонстрировать свою зрелость в отношении к таким детям. Мы должны вернуть этих детей в школы и создать условия для их адаптации в обычных школьных учреждениях. Этим детям не нужно индивидуальное обучение. Они должны воспитываться в обычных школах», - пояснил он.

Справка УНИАН. Гиперактивность, встречающаяся в детском возрасте, является совокупностью симптомов, связанных с чрезмерной психической и моторной активностью. Обычно гиперактивность диагностируется у детей, отличающихся повышенной импульсивностью и невнимательностью.

Некоторые дети так никогда и не избавляются от гиперактивности. У них больше шансов стать в дальнейшем хроническими алкоголиками или психически больными людьми. Сохранившиеся признаки гиперактивности и импульсивности следует учитывать при профессиональной ориентации. Однако обычно прогноз у гиперактивных детей благоприятный. По мере роста и взросления симптомы гиперактивности ослабевают.