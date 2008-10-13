Федерация работодателей Украины призывает власть прекратить «политические разборки» и сосредоточиться на борьбе с последствиями финансового кризиса

Киев. 13 октября. УНИАН. Федерация работодателей Украины (ФРУ) призывает власть страны прекратить «политические разборки» и сосредоточиться на борьбе с последствиями финансового кризиса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Совета Федерации работодателей Украины Юрий БОЙКО.

По его словам, сегодня ФРУ обратилась к Президенту, премьер-министру, главе Национального банка Украины и Совету национальной безопасности и обороны с требованием предпринять меры для борьбы с последствиями финансового кризиса.

ФРУ предлагает создать совместный с правительством и Федерацией профсоюзов комитет для разработки «Программы спасения национальной экономики» и создать стабилизационный фонд, средства которого направить на поддержку финансового сектора.

«Мы ходим, чтобы наш голос был услышан, чтобы мы могли сказать: «Уважаемые власть имущие, прекратите свои разборки и примите ряд мер, чтобы не произошло беды в Украине», – заявил Ю.БОЙКО, подчеркнув, что к требованию присоединились все 584 организации, входящие в ФРУ, которые насчитывают порядка 4 млн. человек.

Ю.БОЙКО считает, что на сегодняшний день из-за политического кризиса в стране Украина опоздала с принятием антикризисных мер.

По данным ФРУ, кроме банков, в Украине пострадали практически все отрасли экономики, наиболее – металлургическая, химическая и строительная.

ФРУ считает необходимым принять срочные меры по стабилизации курсовой политики, прекратить ежемесячное повышение цены на электроэнергию, ввести мораторий на повышение цен на грузовые железнодорожные перевозки и возобновить действие налоговых векселей.