Тернопольская областная конференция НРУ выразила недоверие председателю партии - Стойко

Киев. 13 октября. УНИАН. Конференция Тернопольской краевой организации Народного руха Украины, которая состоялась 11 октября, приняла решение обратиться к участникам съезда партии с предложением рассмотреть вопрос о недоверии председателю НРУ Борису ТАРАСЮКУ.

Об этом проинформировал народный депутат, председатель Тернопольской краевой организации НРУ Иван СТОЙКО, сообщается на сайте блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

“Участники областной конференции НРУ считают, что ТАРАСЮК превысил свои полномочия при определении формата участия во внеочередных выборах в Верховную Раду, отступил от идеологических и программных основ НРУ”, - отметил он.

“Рух всегда стоял на защите национальных ценностей, - отметил И.СТОЙКО, - если кто-то отходит от таких ценностей, от наших идеологических и программных основ, то такой человек должен отвечать перед однопартийцами”. По убеждению народного депутата, “должна состояться ротация руководства партии, потому что оно пошло по пути, который называется предательство Руха, предательство национальных интересов”.

По словам И.СТОЙКО, “делегаты конференции также поддержали инициативу Президента ЮЩЕНКО относительно создания единого блока партий национально-демократического направления на внеочередных выборах в Верховную Раду”.

Как сообщалось, ряд народных депутатов - членов Народного руха обвинили руководство НРУ в сговоре с БЮТ ради места в списке и министерских портфелей в будущем.

В частности, депутат Ярослав КЕНДЗЬОР заявил, что вскоре должен быть съезд партии, и руководством партии «делаются колоссальные усилия, оказывается безумное давление и кнутом, и пряником», чтобы вынудить краевые организации поддержать решение о блокировании на выборах с БЮТ.