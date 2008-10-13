Обращение Национальной Радиокомпании Украины, компании «Кийпромтехнология», компании «Гранит» и компании «Грегос» к СМИ по поводу конфликтной ситуации вокруг строительства по ул. Первомайского 5-Б

Согласно решению Киевского городского Совета, началась реализация проекта строительства современного жилого комплекса (по ул. Первомайского 5-Б), с одновременной реставрацией помещения Дома звукозаписи Национальной радиокомпании Украины. Оригинальный проект строительства разработан известной архитектурной мастерской Николая Демина, одного из авторов Генплана Киева.

Поскольку вокруг этого факта появились разные инсинуации, за которыми, скорее всего, стоит кто-то из претендентов на наш земельный участок, считаем необходимым разъяснить общественности суть дела.

Согласно выводам экспертов, строительство ни коим образом не угрожает функционированию Дома звукозаписи НРКУ. Современные строительные технологии не предусматривают забивания свай и других операций, которые служат причиной сотрясений и вибрации грунтов, чтобы уберечь студии звукозаписи от деформации фундамента или других повреждений.

При реализации проекта главный корпус Дома звукозаписи, наоборот, будет укреплен. отремонтирован и отреставрирован. Согласно договору о долевом участии между НРКУ и инвестором, за счет застройщика будет реконструирована крыша, которая находится в критически аварийном состоянии, заменено все устаревшее оборудование кондиционирования воздуха, отремонтированы внутренние помещения, переведено внешние инженерные коммуникации, благоустроено и облагорожена территория.

Кроме того, 50 семей журналистов, работников Украинского радио, которые находились на квартирном учете, будут обеспеченные жильем.

Мы ответственно заявляем: строительство по ул. Первомайского, 5-б отвечает всем нормам украинского законодательства, мы имеем все необходимые документы, с которыми представители СМИ могут ознакомиться. Законность реализации упомянутого проекта подтверждена выводами Киевской городской прокуратуры.

Территория застройки - местность со сложным рельефом. Именно поэтому для проектирования и реализации застройки были привлечены творческая архитектурная мастерская «М. Демин», один из авторов Генплана Киева, и строительная компания «Гранит», которые имеют опыт строительства аналогичной сложности.

Изыскательские работы показали: дренажная система Кловского холма функционирует меньше чем на 20%, а постоянные прорывы старых трубопроводов еще больше усложняют ситуацию. В результате накапливается большое количество грунтовых и дождевых вод, которые все чаще подтапливают подвалы Дома звукозаписи и соседних домов. Первоочередной задачей строителей является укрепления склона и восстановление дренажной системы склона.

Конфликт

Как отметил Виталий Верета, генеральный директор компании «Грегос», которая охраняет территорию Дома звукозаписи, «в Киеве уже давно действует организованная группировка, которая, под прикрытием благообразных целей и названий на манер «Сохрани старик Киев», занимается шантажом строительных организаций».

Они владеют современными инструментами информационных войн и агрессивных провокаций. В первую очередь, это касается заявлений так называемых «инициативных групп защитников старика Киева» о сносе Здания звукозаписи НРКУ, хотя ответственные сотрудники НРКУ неоднократно заявляли о планах ремонта и реставрации Дома звукозаписи.

Но 2 октября «общественные» бойцы перешли все границы.

Как сообщил Виталий Верета, утро 2 октября началось с того, что протестующие камнями пробили лобовое стекло автомобиля БКФ «Гранит», и травмировали начальника автоколонны, который был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сломали руку сотруднику компании «Грегос».

Также утром 2 октября все сотрудники «Гранита» на электронную почту поступили письма с угрозами физической расправы над ними и членами их семей.

Накануне столкновения 2 октября на ресурсе http://community.livejournal.com/saveoldkyiv появились призывы к участию в «театрализованном действе», которое оказалось атакой строительной площадки. «Штурм был проведен очень профессионально, с применением свыше 12 свето-шумовых гранат и спецоборудования. Очевидно, что за такими акциями стоят специально подготовленные люди, а не объединение граждан», - отметил Виталий Верета.

Так называемыми «представителями общественности» были спровоцированы буквально военные действия, в результате которых участники «акции протеста» спилили забор, который огораживал территорию застройки, снесли паспорт строительства, на котором указана вся информация о проекте. После этого «активисты» подожгли сломанный забор и не пропускали пожарную машину, которая старалась погасить пламя в метре от Дома звукозаписи.

Итогом дня стала госпитализация сотрудника компании «Гранит», сломанная рука охранника, пострадали местные жители и представители СМИ, которые оказались в зоне конфликта. Одному из журналистов неизвестные хулиганы сломали руку.

Вследствие незаконных действий так называемых «инициативных групп» 2 октября застройке нанесены материальные убытки, техника простаивает, строители не могут начать работы. При этом компания «Кийпромтехнология» платит по 854 000 грн. ежемесячно в Главное управление экономики г. Киева на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, другие отчисления та налоги.

Виталий Верета заявил: «Мужчина, который сломал руку журналисту, зафиксированный на фотографиях информагентства УНИАН, не имеет никакого отношения ни к компании «Грегос», ни к «Граниту»».

По этим фактам фирма «Грегос» обратилась в милицию и прокуратуру с соответствующими заявлениями, и предоставила материалы видео и фотосъемки. Возбуждены уголовные дела.

НРКУ, строители и фирма «Грегос» еще раз призывают всех решать вопросы, которые возникают, цивилизованно, в рамках правового поля. Хулиганские поступки «инициативных групп», нанесение вреда здоровью сотрудников, имуществу застройщиков и НРКУ не останутся безнаказанными.