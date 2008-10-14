Волга рассчитывает, что к концу года в Госдуму РФ будет направлен законопроект о введении «карты русского»

Киев, 14 октября. УНИАН. Лидер Союза левых сил (СЛС) Украины Василий ВОЛГА рассчитывает, что к концу года в Государственную думу России будет направлен на рассмотрение законопроект о введении «карты русского».

Об этом В.ВОЛГА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Концепция этого законопроекта уже согласована с «единороссами» (партия «Единая Россия» - УНИАН) и партией «Справедливая Россия». Надеюсь, что к Новому году законопроект будет внесен в Госдуму для рассмотрения», - сказал В.ВОЛГА.

По его словам, «карта русского» предполагает преференции на получение образования в России, реализацию права на работу и ведение бизнеса, а также на предоставление медицинских услуг.

«Это аналог «карты поляка», которая активно распространяется в западных областях Украины», - добавил В.ВОЛГА.