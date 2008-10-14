Волга обвиняет власть в полномасштабной культурной войне против центрально-юго-восточного украинского этноса

Киев. 14 октября. УНИАН. Лидер Союза левых сил (СЛС) Украины Василий ВОЛГА обвиняет действующую власть в полномасштабной культурной войне против центрально-юго-восточного украинского этноса.

Об этом В.ВОЛГА заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя свою книгу «Культурная война в Украине: 2004-20??».

«Мы уходили от разделения Украины до 2004 года, продвигаясь по европейскому варианту. Но именно в 2004 году с целью захвата власти финансово-промышленной группой во главе с Виктором ЮЩЕНКО политтехнологи разработали технологию разделения украинского этноса», - сказал В.ВОЛГА.

При этом лидер СЛС сослался на результаты исследования, согласно которому в Украине «цивилизационный разлом» происходит между западным, с одной стороны, и центрально-юго-восточным, с другой стороны, украинскими этносами на основе способа формирования территории, отношения к производству, конфессиональной принадлежности, отношении ко Второй мировой войне, а также оценки исторических событий.

По его словам, процесс разделения активно поддерживают три партии – НУ-НС, БЮТ и Партия регионов, которые представляют транснациональный (НУ-НС), спекулятивный (БЮТ) и национальный (Партия регионов) капиталы. «Если эти партии, выходя на выборы, признаются в том, что они представляют олигархический капитал, то за них мало кто проголосует. Поэтому они и прибегают к использованию механизма разделения этноса», - пояснил он.

«Чтобы не произошло беды, Союз левых сил выступил со стратегией цивилизованного выхода из этой искусственно созданной властью ситуации, основанной на идеологии «трех Р» - разные, равные, родные. Мы должны признать, что мы разные. Мы должны обеспечить равные права независимо от вероисповедания и культурных особенностей и только после мы сможем перейти на формирование единого украинского этноса, постепенно переходя к федеральной форме устройства Украины», - сообщил В.ВОЛГА.

Лидер СЛС сообщил, что его книга издана тиражом в 50 тысяч экземпляров, а к концу года общий тираж составить 1 миллион экземпляров