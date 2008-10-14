16-17 октября в столичном Украинском доме пройдет национальный форум “Стоп насилию”

Киев. 14 октября. УНИАН. 16-17 октября в столичном Украинском доме будет проходить национальный форум “Стоп насилию” на тему: “Женщины и матери с детьми в заключении: начало или окончание насилия”.

Как сообщила на пресс-конференции в УНИАН председатель правления информационно-консультативного женского центра Елена СУСЛОВА, форум будет проходить в рамках мирового форума “Стоп насилию”, который проводится в течение года и завершится 25 февраля следующего года.

Е.СУСЛОВА отметила, что подавляющее большинство заключенных в тюрьме женщин - из числа тех, кто вырос в детских домах или социально неблагополучных семьях и вследствие этого не знают материнской любви и в раннем возрасте стали жертвами различных форм насилия. Исходя из этого, сейчас в Украине реализуется совместными усилиями Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и информационно-консультативного женского центра проект “Женщины и матери с детьми в заключении”, целью которого является надлежащая забота о женщинах, которые находятся в тюрьме, особенно матерей с детьми. Предусмотрено разработать специальные программы, с помощью которых, в частности, предоставить таким женщинам полезный в социальном отношении жизненный опыт формирования материнских навыков, знаний о том, как ухаживать и воспитывать ребенка, программы, направленные на улучшение психологического состояния женщин. Специалистами также нарабатываются необходимые изменения в законодательство Украины.

Заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК отметила, что кроме таких программ, важно суметь изменить в целом отношение к насилию в украинском обществе. “Проблема насилия – это не проблема для решения одним центральным органом. Это проблема ряда смежных министерств, служб, которые должны включиться. И в первую очередь, это сознание людей”, - сказала она, комментируя тот факт, что в Украине многие женщины и дети скрывают факты насилия над ними, считая это позором для семьи.

В свою очередь директор Департамента семейной и гендерной политики Минсемьи Элла ЛАМАХ сообщила, что на сегодняшний день уже приняты определенные изменения в закон о предупреждении насилия в семье. “Это изменения, касающиеся работы как с обидчиками, среди которых по большей части мужчины, так и по улучшению и эффективности работы с жертвами. Впервые в Украине мы начинаем работать с обидчиком, и это не просто предупреждение или штраф, а насилие и дальше продолжается... Совместно с Министерством здравоохранения, Министерством образования нарабатываются методики работы с насильниками”, - отметила она.

По словам Э.ЛАМАХ, специально созданные при Минсемьи рабочие группы, которые работают над методиками, объединяют психологов, юристов, медиков, научных работников.

В то же время, по ее словам, кроме методик продолжают нарабатываться изменения в законы, в частности, касающиеся повышения ответственности медиков и педагогов за выявление насилия в отношении детей и молодежи. Она отметила также необходимость учитывать опыт зарубежных стран, где насильника принудительно выселяют из квартиры, в то же время там остается жить жертва. “А у нас сегодня по большей части жертва уходит из дома”, - подчеркнула Э.ЛАМАХ.

Она выразила убеждение, если будет изменено отношение общества к теме насилия, то в Украине уменьшится и количество женщин в заключении, и количество беспризорных и безнадзорных детей.

По данным Э.ЛАМАХ, в соответствии с проведенными исследованиями, 80% женщин страдают от домашнего насилия и в 75% становятся свидетелями и жертвами насилия дети.

Как сообщили на пресс-конференции, сегодня в Украине в заключении находятся свыше 10 тыс. женщин. Сегодня только дети до 3-х лет имеют право находиться с матерью, которая находится в местах лишения свободы, дети же, которым исполняется больше 3-х лет, отправляются в специальный детский дом. Сейчас в Украине действует две колонии, где женщины могут находиться вместе с детьми: в Одессе и в Чернигове. Сегодня в колонии в Чернигове (там находятся женщины, которые имеют повторную судимость) вместе с заключенными находятся 20 детей, в Одессе (впервые осужденные женщины) – 50-70 детей.