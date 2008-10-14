Шахтеры призывают Президента отменить проведение досрочных выборов

Киев. 14 октября. УНИАН. Представители крупнейших угледобывающих предприятий Украины призывают Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО пересмотреть свое решение и отменить проведение досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом представители угледобывающих предприятий сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Так, по словам начальника угледобывающего участка шахты «Видродження» ГП «Львовуголь», Героя Украины Сергея РУДЕНКО, «если будут перевыборы, закон о престижности шахтерского труда снова не будет работать».

«Обращаемся к Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить выборы. Дайте доработать правительству до конца срока… Дайте лучше эти деньги, которые на выборы, шахтерам», – отметил он.

В свою очередь, как отметил бригадир шахтопроходчиков шахты «Довжанская» ГП «Свердловантрацит» Григорий ПАНАСЮК, «Президенту страны надо подумать, стоит ли проводить эти выборы. Выборы – это для нас гибель. Виктор Андреевич, не устраивайте в стране хаос, наведите в стране порядок».

Как отмечается в розданном на пресс-конференции обращении шахтеров к Президенту, 2 сентября 2008 года Верховная Рада Украины приняла долгожданный закон о престижности шахтерского труда. Благодаря данному закону общая ситуация в угледобывающей отрасли может значительно улучшиться. После обнародования Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда» Минуглепромом издан приказ №508 «О разработке мер по переводу работников предприятий угольной промышленности, занятых на подземных работах, на оплату труда по тарифным ставкам, установленным в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда». Выполнение этих мер позволит повысить среднемесячную заработную плату работников шахт в октябре 2008 года - до 4180 грн., или на 35%, в том числе горняков очистного забоя - до 6720 грн., или на 33%, проходчиков - до 6300 грн. или, на 37%.

«К сожалению, Закон был подписан лишь 13 сентября этого года. Промедление с внедрением норм Закона уже привело к тому, что за последний месяц задолженность увеличилась до 420,2 млн. грн., в том числе на шахтах - до 338,8 млн. грн. Подавляющее большинство шахт находятся в крайне тяжелом положении. Угледобывающая отрасль нуждается в неотложных и решительных мерах», – отмечается в обращении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины объявил о прекращении полномочий ВР шестого созыва и назначил внеочередные парламентские выборы на 7 декабря.