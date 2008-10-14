На собрании глав православных церквей в Стамбуле дан толчок к восстановлению единства православия в Украине – УПЦ

Киев. 14 октября. УНИАН. На собрании предстоятелей поместных православных церквей в Стамбуле не решен украинский вопрос, но дан толчок к общеправославному обсуждению проблемы объединения православных церквей в Украине. Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН председатель отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН).

Он напомнил, что 10-12 октября 2008 года в Свято-Георгиевском соборе на Фанаре (город Стамбул, Турция) состоялось собрание предстоятелей поместных православных церквей. В нем приняли участие предстоятели Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Русской, Кипрской, Элладской, Албанской, Чешской и Словацкой церквей, а также полномочные представители Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской и Польской православных церквей. На собрание был приглашен и принял в нем участие предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины ВЛАДИМИР и делегация УПЦ.

Архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН) отметил, что после обсуждения этого вопроса на данном собрании, теперь это уже «не диалог, скажем, двух предстоятелей - московского и константинопольского, не только диалог церкви и власти, а это должен быть вопрос для всего православного сообщества”. “Только соборным разумом, мы верим, можно разрешить украинский вопрос", - сказал он. По его словам, целесообразно было бы провести в будущем в Киеве общеправославное совещание, которое могло бы дать толчок к решению этого вопроса.

Архимандрит КИРИЛЛ (ГОВОРУН) сообщил, что кульминацией собрания и свидетельством единства православного мира стала совместная Литургия в воскресенье 12 октября в Свято-Георгиевском храме, где богослужение возглавил Вселенский патриарх ВАРФОЛОМЕЙ. Ему помогали предстоятели православных церквей, а также предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит ВЛАДИМИР.

Как итог братского богословского и литургического общения было принято послание предстоятелей православных церквей, в котором отмечены главные проблемы и вызовы настоящего перед человечеством и православной церковью.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО зачитал обращение к предстоятелям поместных православных церквей. В нем, в частности выражена просьба “поддержать усилия УПЦ, которые направлены на восстановление церковного единства в нашей стране”.

В нем отмечается, что в украинских СМИ обсуждается сценарий решения украинского церковного вопроса путем создания в Украине нескольких параллельных православных юрисдикций. В обращении сказано, что “такой способ решения проблемы является неприемлемым”, поскольку, в частности, противоречит каноничному принципу “один город - один епископ”, может привести к возобновлению жесткого противостояния в борьбе за храмы и церковное имущество и не решит проблемы раскола, поскольку в Украине останутся неканонические церковные группы, которые претендуют на автокефальный статус.