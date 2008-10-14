БЮТ обнародовал основные позиции проекта плана по стабилизации экономической ситуации в Украине

Киев. 14 октября. УНИАН. Народные депутаты от БЮТ Сергей ТЕРЕХИН, Юрий ПОЛУНЕЕВ и Наталия КОРОЛЕВСКАЯ обнародовали основные позиции проекта плана по стабилизации экономической ситуации в Украине.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутаты заявили, что, среди прочего, в проекте программы предусматривается преобразование "Укрэксимбанка" из универсального банка в центр экспортного кредитования и страхования экспортных рисков.

Для стабилизации валютного рынка предлагается изменить правила регулирования наличного обмена валют. «Мы критикуем решение НБУ по поводу того, что установлен 5%-й коридор отклонения между курсом продажи и покупки… Мы предлагаем до 1 января 2010 года ограничение в марже в обменных пунктах, но относительно официального курса, установленного НБУ», - сказал С.ТЕРЕХИН.

Кроме того, БЮТ предлагает установить ряд требований для коммерческих банков в случае предоставления ему стабилизационного кредита Национального банка. В частности, такой банк должен ограничить выплату заработной платы, премий и любых возмещений в интересах действующих, почетных, отставленных членов его правления в суммах, установленных НБУ, но не больше 10 тыс. грн. в месяц каждому. Также банк должен приостановить выплату дивидендов до полного погашения стабкредита. В обязательном порядке банк должен обнародовать структуру своих владельцев, а также ввести мораторий на отчуждение небанковских активов, кроме движимого имущества.

По словам С.ТЕРЕХИНА, прогнозируется, что проект плана будет рассмотрен на совещании у премьер-министра на следующей неделе, а в дальнейшем будет вынесен на рассмотрение правительства как законопроект.

«Максимум через две недели должны подготовить один законопроект, которым вносятся изменения в 49 законодательных актов Украины, - сказал С.ТЕРЕХИН. - Такой план может привести к тому, скажем, что удастся значительно снизить риски того, что в будущем году мы столкнемся с кризисом неплатежей. Для этого нужно одно: чтобы Верховная Рада работала, и чтобы мы думали не о своих политических прихотях, а думали, каким образом стабилизировать ситуацию в Украине», - сказал С.ТЕРЕХИН.