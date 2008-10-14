Свыше 70% пассажиров удовлетворены работой железнодорожного транспорта Украины – опрос

Киев. 14 октября. УНИАН. Работой железнодорожного транспорта Украины в той или иной степени удовлетворены 71,3% пассажиров «Укрзализныци».

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН эксперт консорциума «Менеджмент Консалтинг Групп» (МКГ) Анатолий МЕЛЬНИЧЕНКО, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного МКГ.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, если рассматривать удовлетворенность пассажиров различными аспектами деятельности «Укрзализныци», то можно выделить позитивные и негативные оценки.

Среди позитивных: улучшилась оценка пассажирами уровня безопасности на железной дороге, повысилась удовлетворенность уровнем стоимости проезда.

В то же время пассажиры отметили ухудшение санитарного состояния вокзалов. Как считает эксперт, это связано с реконструкцией вокзалов.

«Укрзализныця» постоянно повышает планку ожиданий потребителей, в которые уже не вписываются старые вокзалы, не прошедшие реконструкцию», – отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В целом было опрошено свыше 2400 пассажиров на каждой из шести железных дорог Украины. Опрос касался поездов дальнего следования и пригородных поездов.

Как показало исследование, в основном пассажирами «Укрзализныци» являются молодые люди, квалифицированные работники, студенты и служащие со средним уровнем достатка. В подавляющем большинстве (73% опрошенных) пассажиры пользуются услугами железнодорожного транспорта для личных поездок, а не деловых путешествий (26,6%).

Приоритеты, по которым потребитель выбирает «Укрзализныцю», – это лояльные тарифы (38,7%), отсутствие альтернативных видов транспорта (31,8%), уровень безопасности (22,5%).

Как уточнил руководитель аналитической группы МКГ Дмитрий ПОДТУРКИН, во втором случае речь идет как о фактической альтернативе другого вида транспорта, так и об отсутствии выбора по экономическим соображениям.

«Исходя из этого видно, что при сохранении современной системы пассажирских перевозок и постоянном увеличении цены на проезд важнейшим фактором, обеспечивающим ее популярность у пассажиров, является вопрос безопасности», – отметил он.

В то же время, по данным А.МЕЛЬНИЧЕНКО, что касается изменений на «Укрзализныце» за последний год, то респонденты особо отмечают реконструкцию вокзалов (почти 60% опрошенных), обновление подвижного состава (32%), улучшение состояния дорожного полотна (25,5%).

Относительно же соответствия цены качеству оценки разнятся. По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, пассажиры пригородных поездов считают тарифы адекватными качеству услуг, а пассажиры поездов дальнего следования – несколько завышенными по сравнению с качеством услуг перевозки.

«Несмотря на экономическую и политическую нестабильность в стране, а также выход на украинский рынок перевозчиков с новыми видами услуг, например, бюджетных авиакомпаний, отношение потребителей к услугам железнодорожного транспорта не претерпело серьезных изменений и осталось позитивным», – сказал Д.ПОДТУРКИН.