Киев. 14 октября. УНИАН. Эксперты предупреждают украинцев о пагубном влиянии различных неокультов.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, глава правления общественной организации «Культ и общество» Валерий ЧЕБАНЕНКО заявил, что сегодня в Украине распространяются доктрины, которые, по мнению специалистов, содержат угрозу популяризации невежества, усиления идеологического противостояния. По его словам, они также могут оправдывать социальное неравенство духовными причинами, приводить к нарушению межличностных и семейных отношений, попаданию в зависимость. В.ЧЕБАНЕНКО отметил, что результатом действия различных неокультов в Украине может быть унижение человеческого достоинства, нанесение вреда здоровью человека, оправдание страданий и насилия.

Эксперт сказал, что государство не ведет контроль количества таких организаций в Украине, потому никто точно не может сказать, сколько их всего на территории Украины. Отвечая на вопрос журналистов, В.ЧЕБАНЕНКО сказал, что от граждан поступали жалобы на результаты деятельности некоторых организаций. При этом он отметил, что до рассмотрения в суде доходили лишь немногие из них. По словам эксперта, в нескольких случаях суд принимал решение о ликвидации регистрации таких организаций.

В.ЧЕБАНЕНКО отдельно отметил, что часть структур, проповедующих различные неокульты, зарегистрированы как общественные организации, хотя их деятельность носит ярко выраженный религиозный характер. По его словам, это дает возможность свободно пропагандировать в Украине доктрины, которые разрушают общечеловеческую мораль. Эксперт сказал, что это нарушает статью Конституции, в которой сказано, что в Украине можно пропагандировать любую идеологию, кроме тех, которые наносят вред здоровью человека, общества и государства.