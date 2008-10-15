Inter Media Production начинает съемки нового приключенческого боевика «Черта с два»

В пятницу, 17 октября, в 10.00 утра на улице О.Гончара, 45б, в Киеве, состоится традиционное разбитие тарелки, которым откроются съемки нового телевизионного художественного фильма «Черта с два».

В первый съемочный день состоится съемка эпизодов с участием Анны Арлановой, Олега Примогенова и исполнителя второй главной роли беспризорника Дениса. Имя актера создатели фильма откроют только на съемочной площадке.

«Черта с два» совместный проект Интер Медиа Продакшн и студии Иллюзион фильмз. Сценарий ПАВЛА ФИННА по одноименной повести Татьяны Поляковой. Продюсерами картины выступят ЕГОР БЕНКЕНДОРФ и СУРЕН БАЛАЯН. Режиссер – СЕРГЕЙ МАСЛОБОЙЩИКОВ.

В картине будут заняты украинские и российские актеры: АННА АРЛАНОВА ( «Московские окна» и «Главный город земли»), СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО («Война и мир», «Каменская», «Любовь как любовь»), ВАЛЕРИЙ БАРИНОВ («Петербургские тайны», «Водитель для Веры», «Русское»), АЛЕКСЕЙ ГОРБУНОВ («Графиня де Монсоро», «Красная капелла», «Меченосец»), ОЛЕГ ПРИМОГЕНОВ, ВИТАЛИЙ ЛИНЕЦКИЙ, ОЛЕГ ДРАЧ.

Просим всех заинтересованных журналистов пройти аккредитацию по телефонам :+38.044.490.67.65, +38.044.490.76.82

Сюжет картины:

Художница-иллюстратор Саша становится жертвой квартирного афериста. После неудачной попытки вернуть деньги, ей достается фотопленка, на которой вместе запечатлены высокопоставленные милицейские чины и очень серьезные бандиты. Теперь за Сашей, словно за героиней авантюрного романа, охотятся и те и другие. А Саша совсем не чувствует себя героиней. Внезапно свалившаяся на Сашу ответственность за сироту-беспризорника Дениса, меняет ее отношение к жизни. Теперь они вместе, а вместе им и сам черт не страшен.

Телеканал «Интер» – общенациональный канал. В эфире с октября 1996 г. Техническое покрытие в панели GFK – 99 %. Входит в медиагруппу «Интер» наряду с телеканалами НТН, К1, К2, «Энтер», «Энтер-Фильм», «Мегаспорт». Среднесуточная доля аудитории «18+» за первое полугодие 2008 года составила 22,5% (города 50 тыс.+). Председатель правления – СЕРГЕЙ СОЗАНОВСКИЙ; генеральный продюсер – АННА БЕЗЛЮДНАЯ.

www.inter.ua

Кинокомпания Интер Медиа Продакшн была создана в 2006 году. Основной вид деятельности - производство телевизионных фильмов и телесериалов. Интер Медиа Продакшн входит в группу компаний «Интер».

В портфолио студии 60-ти серийный сериал «Колдовская любовь» (мистическая драма), двухсерийный телевизионный фильм «Елка, кролик, попугай» (лирическая комедия), «7 дней до свадьбы» (комедия), «Исповедь Дон Жуана» (историческая мелодрама), «Сказка о женщина и мужчине» (лирическая мелодрама). Также компания задействована в производстве трёх картин: «Хочу ребенка» (ироническая мелодрама), «Черта с два» (которая снимается по одноименной повести Татьяны Поляковой), «Случайная запись» (приключенческий боевик). Директор компании – ЕГОР БЕНКЕНДОРФ.

www.imp.com.ua

Телерадиокомпания Иллюзион-films создана в 1996 году. Компания выпустила 21 проект, в числе которых художественные фильмы «Две луны, три солнца» (1998), «Ночь светла» (2003), многосерийные телевизионные фильмы «Пепел Феникса» (2004), «Косвенные улики» (2004), «Золотые парни» (2005), «Убить змея» (2007). Возглавляет Иллюзион-films известный украинский режиссер Роман Балаян.