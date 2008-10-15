Херсонская ОГА в рамках форума «Таврические горизонты» проведет интернет-аукцион по продаже прав на аренду участков

Киев. 15 октября. УНИАН. Херсонская областная государственная администрация проведет интернет-аукцион по продаже прав на аренду земельных участков в рамках Международного инвестиционного форума «Таврические горизонты» 4-5 ноября.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя ОГА Лариса ОЛЕНКОВСКАЯ.

По словам Л.ОЛЕНКОВСКОЙ, на аукцион выставлены права долгосрочной аренды (49 лет) 13 земельных участков в области, а также три земельных участка для продажи. Общая площадь участков составляет около 200 га.

Л.ОЛЕНКОВСКАЯ не назвала сумму, которую ОГА планирует выручить, но добавила, что все эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры области.

По ее словам, ряд инвесторов, как иностранных, так и украинских, уже выразили заинтересованность в участии в аукционе.

Л.ОЛЕНКОВСКАЯ отметила, что ОГА планирует сделать проведение такого интернет-аукциона постоянным.

Кроме того, в рамках инвестиционного форума область намерена провести презентацию инвестиционных проектов в посольствах Украины в других странах.