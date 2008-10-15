Киев, 15 октября. УНИАН. Управление ГАИ Киева и журнал “Україна” начали акцию среди автомобилистов «Я не нарушаю!»

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили издатель, шеф-редактор журнала “Україна” Николай ГОЛЕВ и первый заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Сергей ЛЕВЧЕНКО.

“Это мероприятие – не только личный вклад автомобилистов в безопасность движения на улицах Киева, но и реальная возможность выиграть деньги. Не вы будете платить за нарушение правил. Вам заплатят за то, что вы их не нарушаете”, - сказал Н.ГОЛЕВ.

По его словам, на данный момент денежное вознаграждение составляет 5 тысяч гривен. Розыгрыш денежного приза состоится через три месяца, на протяжении которого будет проходить акция.

“Эта акция даст положительные результаты. Такое мероприятие будет поощрять выполнение правил дорожного движения”, - сказал в свою очередь С.ЛЕВЧЕНКО.