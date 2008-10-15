Обманутые вкладчики Сбербанка СССР просят Президента отменить указ о досрочных парламентских выборах

Киев. 15 октября. УНИАН. Обманутые вкладчики Сбербанка СССР просят Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО отменить указ о досрочных парламентских выборах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Всеукраинского общественного объединения “Вкладчики и акционеры” Владимир МАРКОВ.

По его словам, проведение досрочных выборов вообще подвергает сомнению вопрос возвращения утраченных сбережений вкладчиков Сбербанка СССР.

Он сообщил, что в объединение поступают многочисленные обращения граждан, которые выражают опасение, что средства, назначенные на возвращение вкладов, вместо этого пойдут на выборы, “которые стране не принесут ничего, кроме раздора и самопоражения”.

Более того, по словам В.МАРКОВА, обманутые вкладчики обеспокоены тем, что не известно, будут ли следующие парламент и правительство вообще заниматься вопросами возвращения вкладов.

Именно поэтому ВОО “Вкладчики и акционеры” обнародовало открытое письмо к главе государства, текст которого зачитал В.МАРКОВ.

В письме выражается обеспокоенность ситуацией, сложившейся в государстве после подписания указа о досрочном прекращении полномочий парламента.

“Лишь правительство Юлии ТИМОШЕНКО начало реально возвращать гражданам их утраченные денежные сбережения”, - пишут вкладчики, замечая, что именно действующий Кабинет министров начал выплачивать в 20 раз больше, чем все предыдущие – тысячу гривень против 50 гривень.

“У вас, господин Президент, есть два пути. Первый – это служение собственному народу, забота о его благосостоянии, о росте зарплат и пенсий... И второй – абсолютно бесперспективный путь – это никому не нужная внутренняя борьба с собственным правительством и украинским премьером”, - говорится в письме.

Вкладчики призывают Президента избрать первый путь – путь служения украинскому народу. “А украинский народ, по всем социологическим исследованиям, сегодня категорически против выборов. Наш народ хочет спокойно работать, жить в мире и согласии, и иметь достойное благосостояние. Поэтому от имени миллионов обманутых вкладчиков Украины мы категорически требуем от вас отмены указа о досрочных выборах”, - отмечается в письме.

Как сообщал УНИАН, 10 октября Всеукраинский союз обманутых вкладчиков Сбербанка СССР (ВСОВ) обнародовал заявление, в котором назвал «неприемлемым и кощунственным» решение Президента В.ЮЩЕНКО объявить досрочные выборы в Верховную Раду в условиях нынешнего экономического кризиса. Также в заявлении отмечалось, что досрочные выборы ставят под угрозу продолжение выплат по вкладам Сбербанка СССР.