Шепелев: Наливайченко превратил спецслужбу в цирк

Пресс-служба народного депутата Александра Шепелева категорически опровергла заявление и.о. председателя СБУ Валентина Наливайченко о причастности БЮТ к рейдерской атаке на «Проминвестбанк», сделанное им на пресс-конференции 15 октября текущего года.

Пресс-секретарь народного депутата Сергей Боролюк заявил, что действия «политического клоуна» Валентина Наливайченко, незаконно пребывающего в должности и.о. главы СБУ больше двух лет являются политическим заказом, направленным на дискредитацию Блока Юлии Тимошенко в свете предстоящих парламентских выборов. А несколько месяцев назад господин Наливайченко умудрился обвинить в государственной измене премьер-министра Украины Ю.Тимошенко.

«Клоун Наливайченко превратил спецслужбу в цирк. А.Шепелеву жаль профессиональных офицеров, вынужденных заниматься клоунадой под командованием вечного и.о.», - сказал руководитель пресс-службы народного депутата. Как известно, паника вокруг «Проминвестбанка» началась в Донецке, возможно в силу примитивного мышления В.Наливайченко решил обвинить в этом народного депутата из Донецка, представляющего политическую силу, ассоциирующуюся с премьер-министром Ю.Тимошенко.

А.Шепелев не имеет никакого отношения ни к упомянутым в заявлении и.о. главы СБУ банкам, ни к якобы отмытым сотням миллионов. «А.Шепелев готовит иск в суд к СБУ и лично к господину Наливайченко», - сказал С.Боролюк. «Слава Богу, судебная система Украины в последние дни продемонстрировала готовность сопротивляться силовому диктату и выносить справедливые правосудные решения по самым сложным вопросам. Так что, я думаю, что господину Наливайченко, подчинённые которого беспредельничали в Окружном административном суде Киева, как не удалось, так и не удастся запугать судей «Альфой». И возводить облыжные обвинения на БЮТ мы ему не позволим.», - цитирует С.Боролюк слова А.Шепелева.