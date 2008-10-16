Кризис в Украине создан искусственно для легализации теневого капитала – эксперт

Киев. 16 октября. УНИАН. Кризис в Украине создан искусственно для легализации теневого капитала, заявил главный редактор информационного агентства «Видео Новости» Владимир ПЕТРОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Украину практически не задел финансовый мировой кризис. Между тем, в нашем государстве воплощается схема крупномасштабного экономического кризиса», - сказал он.

«Наши информаторы» сообщают о том, что кризис в Украине создается для того, чтобы легализовать в Украине крупный теневой капитал, который впоследствии пойдет на финансирование избирательной кампании", - утверждает главный редактор агентства «Видео Новости».

В.ПЕТРОВ также считает, что на крупные украинские коммерческие банки сейчас направлена рейдерская атака. О заказчиках этих атак можно будет узнать, по его словам, тогда, когда банки будут проданы, а их покупателями будут именно те, кто планировал на них рейдерские атаки