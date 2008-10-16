Киев. 16 октября. УНИАН. Представители украинской творческой интеллигенции выступают против проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом они заявили на пресс-конференции в агентстве УНИАН в четверг.

В частности председатель Национального союза писателей Украины Владимир ЯВОРИВСКИЙ считает, что досрочные выборы могут “вбросить Украину в хаос, в ужасную бездну, из которой она может не вернуться как независимое Украинское государство”.

Он также предостерег, что эти выборы вообще могут не состояться, поскольку, согласно законодательству необходимо, чтобы явка избирателей была больше 50%, а на сегодня люди разуверились и могут не прийти голосовать.

“Выборы могут затянуться, первые выборы могут не состояться, после этого надо объявлять следующие выборы. Реально Украина может получить какую-то власть в парламенте и позже правительство, не раньше мая”, - сказал он.

По словам В.ЯВОРИВСКОГО, украинская интеллигенция считает, что сегодня еще есть время остановиться.

Он также убежден, что остается возможность создать коалицию НУ-НС, БЮТ и Блока Литвина.

“Украинская интеллигенция будет делать все, чтобы не втягивать Украину в эту авантюру. Это прихоть Президента и его окружения. Президент действительно имеет право это сделать (объявить досрочные парламентские выборы - УНИАН), но он имеет право, а не обязанность, и в такой ситуации воспользоваться этой обязанностью - это просто политическая авантюра”, - добавил он.

В.ЯВОРИВСКИЙ также отметил, что может сложиться так, что в парламент придут две враждующие силы - крайние правые и крайние левые. Тогда, сказал он, будет трудно представить, что будет ожидать Украину.

По убеждению В.ЯВОРИВСКОГО, лучший выход из ситуации – это проведение одновременно парламентских и президентских выборов. “Тогда бы состоялась перезагрузка власти в Украине”, - добавил он.

Бывший политзаключенный, искусствовед Богдан ГОРЫНЬ считает, что Президент Украины должен отменить свой указ о досрочных выборах. “Такой указ может появиться и в январе, а сейчас необходимо отменить указ о выборах, возобновить работу Верховной Рады, обязательно принять бюджет, в который внести статью о финансировании выборов. После этого Президент имеет право назначить выборы, но они должны быть после Нового года, - сказал он.

Лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко, литературовед Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ в свою очередь считает “безумием идти на выборы в контексте всего того, что происходит в Украине”. “Я не верю, что выборы, если они состоятся, могут что-то принципиально изменить. Если две-три карликовых партии проползут, то они не изменят расстановки сил и мы опять получим дежа вю, но мы потеряем не только время, средства, но и покончим с последними иллюзиями нашего электората”, - добавил он.