Правозащитные организации требуют от Президента отменить решение о проведении досрочных выборов в ВР

Киев. 16 октября. УНИАН. Правозащитные общественные организации требуют от Президента Украины отменить решение о проведении досрочных выборов в Верховную Раду.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Адвокатского объединения “Украинский правозащитный фонд” Владимир ШАХРАЙ, представитель Украинского юридического общества Николай СИРЫЙ, председатель фонда Ветеранов военной разведки Юрий ЛЕВЧЕНКО, председатель Международного комитета защиты прав человека Игорь ДАНИЛОВ и председатель Международной общественной организации “Демократия против коррупции” Элеонора ХАЧАТУРЯН.

По мнению правозащитников, роспуск Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов не решит, а еще больше осложнит политический кризис в государстве и не принесет существенного изменения в расстановку политических сил в новой ВР.

Также, как отмечают представители правозащитных организаций, проведение выборов в угоду интересов некоторых политических сил в условиях развития политического кризиса является безнравственным поступком по отношению к украинскому народу.

При этом представитель Украинского юридического общества Н.СИРЫЙ отметил, что для роспуска Верховной Рады нет ни материально-правовых, ни формальных конституционно-правовых оснований.

”Ни в Конституции, ни в одном законе Украина не установлено, что уменьшение количества депутатов в составе парламентской коалиции до числа меньше чем половина конституционного состава как-то препятствует парламенту осуществлять его конституционные функции. Очевидным является и то, что отмеченное уменьшение состава коалиции не препятствует правительству выполнять свои функции в полном объеме, а также Президенту осуществлять свои полномочия. Таким образом, с материально-правовой точки зрения в результате уменьшения количества депутатов в составе парламентской коалиции до числа меньше чем половина конституционного состава парламента не возникает конституционный кризис в его правовом понимании”, - пояснил эксперт.

Он также добавил, что для роспуска Верховной Рады нет никаких формальных конституционно-правовых оснований. “Так, ч.1 ст.90 Конституции Украины содержит прямую ссылку о возможности роспуска только в случае необразования коалиции в новом парламенте. То есть, в ч.1 ст.90 Конституции с очевидностью речь идет о том, что Президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, если в течение одного месяца с начала работы новоизбранного парламента не сформирована коалиция депутатских фракций”, - заметил Н.СИРЫЙ.

В связи с чем, он растолковал, что это четкое и конкретизированное конституционное требование не вызывает никаких возражений. По его словам, “если парламент проявляет неспособность сгруппироваться в большинство и сформировать на основе новых выборов новое правительство – это означает, что отсутствует формирование целостной системы высших органов власти в соответствии с народным волеизъявлением, осуществленным путем выборов. То есть, цель проведенных выборов не достигнута, высшие органы власти в полном объеме не сформированы. Следовательно, нужно осуществлять роспуск парламента, который не справился со своей функцией по формированию правительства, и провести новые выборы”.

”Но сейчас Президент Украины применил “расширенное понимание” своего права на роспуск парламента. В этом случае оно является незаконным и неконституционным, к тому же противоречит принципам европейского парламентаризма”, - подытожил правозащитник.