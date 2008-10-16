НДП не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, если не будет изменено избирательное законодательство -Супрун

Киев. 16 октября. УНИАН. Народно-демократическая партия не будет принимать участия в досрочных парламентских выборах, если не будет изменено избирательное законодательство.

Об этом лидер НДП Людмила СУПРУН заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, НДП соглашается с предложениями об изменении избирательного законодательства, которые предоставил Украине Совет Европы. В частности, сказала Л.СУПРУН, должны быть открытые списки для голосования, а также снят барьер по фальсификации, “поскольку 20% фальсификации означает нуль возможностей для прохода любых политических партий”. Кроме этого, по словам лидера НДП, должен быть обеспечен максимальный доступ для голосования украинских избирателей за рубежом.

В НДП также считают, что в избирательных комиссиях должны работать не только представители парламентских политических партий, но и внепарламентские силы.

“Если это сейчас не будет сделано до начала этих досрочных выборов, Народно-демократическая партия в таком фарсе принимать участия не будет. Если будут внесены изменения, мы будем принимать в них участие”, - сказала Л.СУПРУН.