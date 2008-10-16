Лидер НДП считает, что досрочные выборы должны финансироваться за счет парламентских партий

Киев. 16 октября. УНИАН. Досрочные выборы должны финансироваться за счет парламентских партий, заявила лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Если политики и политические партии, которые находятся в парламенте, хотят, чтобы их считали честными, в принципе, они должны были бы принять изменения в закон, чтобы досрочные выборы (они по их вине, они не сделали своей коалиции) проводились за их собственные средства. Если посмотреть на практику, то этих денег у них достаточно. Лучше, пусть сами это и финансируют”, - сказала Л.СУПРУН.

При этом она отметила, что считает указ Президента о роспуске Верховной Рады “абсолютно законным”, но, вместе с тем, парламент сегодня не утратил своих полномочий и может принимать законы.

По словам Л.СУПРУН, она понимает, что парламентские партии не примут решения о финансировании выборов за свой счет, поэтому отмечает, что сегодня есть возможность внести изменения в закон о государственном бюджете на 2008 год для выделения соответствующих средств.

“Изменения (в госбюджет - УНИАН) имеет право предлагать только один субъект – Кабинет министров... Если Кабмин их не подает, он их сознательно блокирует. Пусть против них возбуждают уголовное дело. Затягивание выборов – это углубление кризисной ситуации. Выборы неотвратимы. Коалиции нет, закон и Конституция это определяет. Все остальное – это разговоры”, - сказала Л.СУПРУН.