Председатель Госкомитета по делам национальностей и религий заявляет о давлении на комитет со стороны правоохранительных органов

Киев. 16 октября. УНИАН. Председатель Государственного комитета Украины по делам национальностей и религий Александр САГАН заявляет, что сегодня осуществляется давление со стороны правоохранительных органов на деятельность комитета. Об этом он сказал на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, фактически некоторые правоохранительные органы пытаются подменить функции деятельности комитета. В частности, отметил А.САГАН, по факту предоставления статуса беженца открываются уголовные дела.

“Происходит нонсенс, государством и законом комитету дано право предоставлять статус беженца, мы выполняем свою работу. Кому-то это не нравится и, не использовав законный путь, то есть через суд, обжалование этого решения, начинается прямое давление на руководство комитета, его сотрудников с тем, чтобы заставить отказаться от принятого решения”, - сказал он, отметив, что сегодня Генпрокуратура даже берет на себя функции определять, достойны ли эти люди получить статус беженца. В частности, А.САГАН сообщил, что 23 мая была осуществлена экстрадиция в Россию 4 российских граждан, которые на момент экстрадиции находились в процессе предоставления статуса беженца в Украине. Кроме того, 13 февраля этого года сотрудниками ГУБОП МВД Украины был задержан гражданин России Ровшан ДЖАНИЕВ, который в настоящее время находится в Черниговском СИЗО в ожидании экстрадиции в Азербайджан, несмотря на то, что ему предоставлен статус беженца.

“Сегодня мы подошли к черте правовой вакханалии, когда ситуация по предоставлению статуса беженца выходит из-под контроля, и мы как государственный комитет не можем на нее влиять”, - отметил А.САГАН.

По его убеждению, если Украина не изменит отношения к этому вопросу, то очень скоро утратит статус безопасной страны для беженцев. А.САГАН также сообщил, что комитет рассматривает 2,5-3 тыс. дел в год и предоставляет статус беженца 35-40 чел.

Кроме того, А.САГАН отметил, что Комитет переживает рейдерскую атаку со стороны МВД относительно пунктов временного размещения беженцев. “Идет противостояние, и мы фактически не можем исполнять качественно свои функциональные обязанности”, - сказал он.

А.САГАН также отметил, что сегодня вопросами миграции в Украине занимается 7 учреждений, каждое из которых претендует на “абсолютные подходы в решении этих вопросов”. “Ситуация является ненормальной, мы выступаем за то, чтобы была создана государственная миграционная служба Украины как единый центральный орган исполнительной власти с подчинением Кабинету министров или какому-то другому учреждению”, - сказал он.