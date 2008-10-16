Шесть чернобыльских организаций просят Ющенко отменить указ о роспуске парламента

Киев. 16 октября. УНИАН. Руководители шести всеукраинских и международных общественных организаций по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, обратились к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой отменить его указ о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила председатель Международного благотворительного фонда «Дети Чернобыля за выживание» Людмила ЗАКРЕВСКАЯ.

Она сообщила, что в связи с этим было подписано обращение к Президенту Украины.

Л.ЗАКРЕВСКАЯ отметила, что члены чернобыльских организаций выражают свой протест против использования средств из государственного бюджета для проведения досрочных выборов, именно тех средств, в которых нуждаются чернобыльцы.

“Все мы, объединенные Чернобыльским движением, просим Вас отменить указ о досрочном прекращении полномочий парламента в связи с экономическим кризисом и острой необходимостью решения социальных проблем граждан Украины”, - говорится в обращении.

Л.ЗАКРЕВСКАЯ считает, что проводить сейчас досрочные выборы народных депутатов и тратить на это огромные средства нецелесообразно. По ее словам, сейчас нуждается в неотложном решении ряд других проблем.

В свою очередь, председатель Всеукраинского объединения инвалидов Чернобыля и войны "Возрождение Украины" Василий ГЛАДКИХ отметил, что в срочном решении нуждается проблема обеспечения жильем 41 тысяч семей чернобыльцев. “При нынешних объемах финансирования, а это 69 миллионов гривен в год, решение вышеупомянутой проблемы затягивается на десятки лет”, - сказал он.

Кроме того, отметил В.ГЛАДКИХ, остро стоит проблема оздоровления и лечения граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Председатель Всеукраинской Чернобыльской народной партии «За благосостояние и социальную защиту народа» Николай ИСАЕВ отметил, что проведение досрочных выборов в корне не изменит ситуацию. “Это только будут выброшенные деньги на ветер. Поскольку расстановка сил в парламенте не изменится”, - сказал он.