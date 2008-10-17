Меры по подъему внутреннего рынка помогут преодолеть кризис в ГМК Украины – Федерация металлургов

Киев. 17 октября. УНИАН. Меры по подъему внутреннего рынка помогут преодолеть кризис в горнометаллургическом комплексе Украины.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН исполнительный директор Федерации металлургов Украины Сергей ПРИТОМАНОВ.

По его словам, в этом плане значительные надежды возлагаются также на Чемпионат Европы по футболу 2012 года, так как при развитии инфраструктуры к чемпионату спрос на продукцию металлургических предприятий возрастет.

Как отметил С.ПРИТОМАНОВ, в настоящее время отечественная металлургия переживает кризис. В частности, сообщил он, цены на метпродукцию в мире за последние 2-3 месяца упали в два раза. Предприятия отрасли на данный момент обеспечены заказами лишь на 50%, подчеркнул С.ПРИТОМАНОВ. Как следствие, по его словам, из-за отсутствия заказов металлургические предприятия вынуждены снижать зарплаты, не выплачивать премии, сокращать продолжительность рабочей недели.

С.ПРИТОМАНОВ также сообщил, что за последние месяцы значительно снизилась рентабельность металлургических компаний. Так, в августе 2008 года рентабельность составляла 10%, в сентябре – 0,7%, а на четвертый квартал прогноз составляет уже минус 20%, отметил он.

Поэтому, еще раз подчеркнул исполнительный директор Федерации металлургов, путь стабилизации отечественного ГМК проходит через возрождение внутреннего рынка, что «прекратит резкий тренд падения объемов производства в отрасли».