Деньги для уплаты выкупа пиратам за украинских моряков из судна “Фаина” уже собраны – родственники захваченных

Киев. 17 октября, УНИАН. Родственники украинских моряков - членов экипажа судна “Фаина” заявляют, что деньги для уплаты выкупа сомалийским пиратам уже собраны.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН мать одного из моряков Ольга ГИРЖЕВА.

По ее словам, основную часть суммы дали депутаты из Партии регионов - Виктор ЯНУКОВИЧ, Эдуард ПРУТНИК, Борис КОЛЕСНИКОВ, Евгений ГЕЛЛЕР, Владимир ЗУБИК.

“На сегодняшний день они (деньги - УНИАН) уже есть. Благодаря людям, которые сдавали по 5, 10, 50 и 200 гривен и благодаря этим людям (из Партии регионов - УНИАН) сумма есть”, - сказала О.ГИРЖЕВА.

При этом она отметила, что сумма выкупа не разглашается.

По ее словам, переговоры по освобождения судна ведутся, деньги еще не передали пиратам, но “все идет к этому”.

Мать еще одного моряка Светлана МГЕЛАДЗЕ отметила, что родственники моряков пока планируют оставаться в Киеве.

Также она сообщила, что с владельцем захваченного судна родственники членов экипажа никогда не встречались.

Кроме того, О.ГИРЖЕВА призвала СМИ более корректно подавать информацию о захвате “Фаины”. “Мы понимаем, что вам нужна горячая информация, но на нашем горе не надо строить рейтинг своих изданий”, - сказала она, отметив, что неправильно переданный факт может навредить переговорам с пиратами и привести к увеличению суммы выкупа.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября пираты захватили у берегов Сомали судно «Фаина», в составе экипажа которого – 17 граждан Украины. На борту судна - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

Судно находится под надзором нескольких американских кораблей, перед которыми поставлена задача не допустить выгрузки оружия на берег.

Пираты, по разным данным, требуют от 8 до 20 млн. долларов выкупа за моряков.

Партия регионов учредила фонд по сбору средств для выкупа украинских моряков - членов экипажа судна “Фаина”.