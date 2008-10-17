Работодатели Украины призывают верховные власти страны отменить досрочные выборы для преодоления финансового кризиса

Киев. 17 октября. УНИАН. Работодатели Украины призывают верховные власти страны отменить досрочные выборы в Верховную Раду для преодоления финансового кризиса.

Об этом речь идет в обращении работодателей Украины к Президенту, премьер-министру и народным депутатам, текстом которого располагает УНИАН.

Как отмечается в обращении, верховные власти страны должны «пересмотреть решение относительно проведения досрочных выборов, являющихся нецелесообразными в текущих обстоятельствах, и продемонстрировать слаженность во взглядах и действиях относительно преодоления последствий мирового финансового кризиса в Украине».

Также в обращении отмечается, что «мировой финансовый кризис приближается к Украине. Уже сегодня мы становимся свидетелями его проявлений в стратегических для экономики страны отраслях – горно-металлургической, строительной, финансово-банковской и т.д. В частности, внешний долг корпоративного и государственного сектора сейчас составляет 100 млрд. долларов, долг частного сектора – 85 млрд. долларов».

Работодатели Украины заявляют, что «проблемы банковского сектора, обострение кризисных явлений в металлургии и других стратегических отраслях неминуемо отразятся на общеэкономической ситуации в Украине. В контексте с политической нестабильностью, повышением цен и тарифов природных монополий можно говорить об усилении панических настроений со стороны инвесторов и граждан».

«Единственным эффективным методом противодействия кризисным проявлениям в экономике должна быть демонстрация стабильности, предсказуемости и последовательности действий украинских властей», – подчеркивается в обращении.