Побороть “джинсу” в украинских СМИ мешает отсутствие политической воли, считает шеф-редактор “Телекритики”

Киев. 20 октября. УНИАН. Шеф-редактор изданий проекта “Телекритика” Наталья ЛИГАЧЕВА считает, что побороть “джинсу” (материал под заказ, проплаченную статью (сюжет), которую выдают за обычный журналистский текст - УНИАН) в украинских СМИ мешает отсутствие политической воли.

Об этом она сказала в ходе круглого стола “Цензура кошелька: Как побороть корррупцию в журналистских кругах”.

“Должна быть постоянная дискуссия и просвещение общества по поводу того, что у нас есть много скрытой рекламы, должна быть больше роль Генпрокуратуры и Нацрады. Прежде всего нет политической воли, чтобы побороть это явление”, - сказала она.

Н.ЛИГАЧЕВА отметила, что больше всего “джинсы” появляется во время избирательной кампании. “Во время прошлой избирательной кампании на большинстве телеканалов ни один сюжет, рассказывающий о деятельности той или иной политической силы, не был просто журналистским сюжетом, практически все материалы были проплачены политическими партиями”, - добавила она.

По словам Н.ЛИГАЧЕВОЙ, за последние годы произошла трансформация такого явления как “джинса”. “Если раньше журналисты могли за 200 дол. писать заказные интервью, то в последнее время это делается под эгидой менеджеров и собственников СМИ, которые видят в “джинсе” или возможность повысить капитализацию своего бизнеса, или минимизировать расходы, которые они должны инвестировать в развитие СМИ”, - сказала шеф-редактор.

Н.ЛИГАЧЕВА считает, что существует три вида “джинсы” - политическая, экономическая и корпоративная “джинса”, когда заказчиком является сам собственник СМИ.

По мнению Н.ЛИГАЧЕВОЙ, скрытую рекламу, “пиарный материал” от журналистского материала можно отличить, если есть критика одной стороны и нет ответа критикуемой стороны. “Если про кого-то только плохо или хорошо, то вы видите пиарный материал, за который кто-то заплатил деньги”, - сказала она.