Глава Киевского облсовета предлагает направить предусмотренные на выборы средства на выплату зарплаты бюджетникам

Киев. 20 октября. УНИАН. Председатель Киевского областного совета Владимир МАЙБОЖЕНКО предлагает направить средства, которые запланировано выделить на проведение парламентских выборов, на выплату заработной платы работниками бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.МАЙБОЖЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «по Киевской области заработная плата бюджетникам гарантирована только до 1 октября. За октябрь, ноябрь и декабрь задолженность государства по заработной плате работникам бюджетной сферы составляет 69 млн. грн.». «На сегодня выход с предложением парламентских выборов делает невозможным получить необходимые средства (для Киевской области - УНИАН) до конца года», - считает председатель Киевского облсовета.

Как отметил В.МАЙБОЖЕНКО, на выборы в Верховную Раду предусмотрено 417 млн. грн., и эти средства, считает он, необходимо направить на «более нужные цели для Украины».

Кроме того, добавил он, полгода потребуется на формирование коалиции и правительства, а это означает, что раньше весны нормальная работа парламента не начнется.

В.МАЙБОЖЕНКО сообщил, что депутаты Киевского облсовета выступают против досрочных парламентских выборов. «Выборы в ВР уже никому неинтересны, они ничего не изменят - никакие конфигурации политических сил», - сказал он.

Также В.МАЙБОЖЕНКО предполагает, что бюджет на 2009 год может быть не утвержден, и начать год Украина может с бюджетом 2008 г.