Бороться с “джинсой” на телеканалах нужно путем жесткого контроля за финансированием политических партий – медиа-юрист

Киев. 20 октября. УНИАН. Президент Ассоциации медиа-юристов Украины Татьяна КОТЮЖИНСКАЯ считает, что бороться с “джинсой” на украинских телеканалах нужно методом жесткого контроля за финансированием политических партий.

Об этом она сказала во время круглого стола “Цензура кошелька: Как преодолеть коррупцию в журналистских кругах” сегодня в УНИАН.

“Если мы понимаем, что наши политики, по результатам выборов, в ЦИК отчитываются об одних суммах потраченных средств, а реально все эксперты говорят о суммах в 7-8 раз больше, то об этом тоже нужно говорить. Это то звено, которое нужно урегулировать”, - сказала она.

“Нужно действовать методами ограничения, жесткого контроля за финансированием политических партий. Это сделать можно, для этого есть все механизмы, например, у ЦИК. Нет только политической воли”, - считает Т.КОТЮЖИНСКАЯ.

Она отметила, что по результатам предыдущей избирательной кампании Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания наказал за нарушение законодательства о выборах многие теле- и радиокомпании. “Нарушение очень простое: если журналист высказался о 5 партиях, а их на выборах 40, то остальные 35 могут подать жалобу в Нацсовет и ЦИК, что о них не высказались или высказались плохо”, - сказала эксперт.

По словам Т.КОТЮЖИНСКОЙ, телеканалу значительно проще подавать в эфире “джинсу”.

“Если канал стоит перед возможностью получить лицензионный запрет или получить деньги, “джинсу”, то что он выберет? Он будет давать “джинсу” в прямом эфире, давать слово только тем политикам, которым по закону о выборах разрешено говорить, будет получать деньги и не будет получать неприятности”, - сказала она.