Словари украинского языка имеют большой спрос, который сегодня не удовлетворяется, – книгоиздатель

Киев. 20 октября. УНИАН. Словари украинского языка сегодня пользуются большой популярностью в государстве, однако нынешние тиражи их издания не могут удовлетворить растущий спрос.

Об этом сообщил главный редактор издательства «Словники- Самобранки» Сергей ПАНЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции на тему: «Словари Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, такая продукция популярна не только среди специалистов-лингвистов, но и среди студентов и рядовых граждан. Особенно большим спросом, добавил он, пользуются технические словари, нехватка которых сегодня создает проблему, поскольку массово они издавались еще в советское время и все – на русском языке.

“Но сегодня многое изменилось. Есть отношения бизнеса с разными странами и в разных сферах, а поэтому огромным является спрос (на словари - УНИАН), но, к сожалению, мы не можем его удовлетворить”, - сказал С.ПАНЧЕНКО.

Он добавил, что причинами такого состояния дел является недостаточный ассортимент, а также тираж словарей украинского языка. По мнению книгоиздателя, любой словарь в Украине должен иметь тираж как минимум 10 тыс. экземпляров.

На недостаточные усилия государства в деле создания словарного фонда украинского языка обратил внимание и член-корреспондент НАНУ, директор язычно-информационного фонда Украины Владимир ШИРОКОВ. В частности, по его словам, это касается финансирования Государственной программы развития и функционирования украинского языка, принятой в 2004 году.

“Только на выпуск орфографического словаря необходимо выделять 900 тыс. грн. в год. Мы, фактически, получаем только 90 тыс. Вот и вся проблема – если ты в десять раз меньше вложишь, то в десять раз меньше и получишь”, - сказал В.ШИРОКОВ.